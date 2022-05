Edzard Mik krijgt de lezer volledig in zijn macht in een knappe roman over vreemde vogels ★★★★☆

Beeld Sarah-Yu Zeebroek

Er is iets vreemds aan de hand met de romans van Edzard Mik (1960): ze zijn niet razend spannend of spectaculair, niet buitenissig of hilarisch, geen tranen, geen kippevel. En toch. Wie een boek van Mik leest, voelt dat-ie een góéd boek zit te lezen. Maar waar zit hem dat in? Het is, wellicht, de subtiele nervositeit die bezit van je neemt als je iets leest maar niet meteen kan doorgronden waar het nou écht over gaat. Gaat Miks ‘bergsportroman’ Mont Blanc (2012) over bergsport? Ja, maar nee. Wordt er echt schuld bekend in Mea culpa uit 2019? Natuurlijk niet.

En neem nu Miks nieuwste, zijn elfde roman alweer, waarom vogels (ja, een titel zonder hoofdletter, ook daar wordt een mens nerveus van), op het eerste gezicht een boek over een activistisch clubje vogelbeschermers. Hun missie is het redden van een vogelrijke poel, waar een distributiecentrum wordt gebouwd: vogels versus winstmaximalisatie. ‘Natuur bestaat bij de gratie van de economie’, stelt een van de activisten bitter. ‘Natuur is de rest die je overhoudt als je de economie van het bestaan aftrekt.’

Is dit een moralistische roman over natuurbehoud? Over vogels? Welnee. Miks hoofdpersonage en verteller, vogelclublid Katja, heeft niet eens zo veel met vogels en de natuur. Als iemand hartstochtelijk vertelt over de keizerarend, denkt ze koeltjes: ‘eerlijk gezegd had ik niet het gevoel dat we iets zouden missen als ze er niet meer waren.’ Ze vindt het natuurgebied niet per definitie mooier dan de machines die de boel komen afgraven (‘Als er niets over zou blijven dan graafmachines en zandhopen was dat ook goed.’) en ze flirt zelfs met de wethouder ruimtelijke ordening die de vernietiging van de vogelpoel op zijn geweten heeft.

Gelaagde personages

Zich inzetten voor de vogels doet Katja eigenlijk alleen voor haar hartsvriendin Emmy, een morsige biologiedocent, gereserveerd, tikkie stug en de absolute tegenpool van Katja zelf, die een extraverte operazangeres is, innemend en levenslustig – om deze vrouwen maar eens te beschrijven in steekwoorden die hen tekortdoen. Want Mik heeft gelaagde personages gecreëerd. Ik zou prima kunnen beweren dat Emmy naïef is, maar vind evenveel bewijs voor haar wijsheid. Katja is liefdevol, oprecht en trouw, maar evengoed koel, geslepen en opportunistisch. Eigenschappen die nergens letterlijk benoemd worden maar langzaam door Mik onthuld worden, door de vrouwen telkens op een nieuw personage te laten reageren.

Zo raken Emmy en Katja in de ban van Tido, een zonderlinge vogelfluisteraar, vervolgens gaat het over Tido’s vader, een Harry Mulisch-achtige schrijver van vogelboekjes, en over de Spaanse Mateo, die er alles aan doet om de bedreigde oehoe te redden. En dan is er ook nog de 16-jarige Robin, een vederlicht meisje dat door Emmy en Katja verzorgd wordt als een uit het nest gevallen roodborstje.

Mik wijst je op al die vreemde vogels, als een goochelaar die je zijn rechterhand toont – let op! – waardoor je vergeet te kijken naar zijn linker, de hand waarmee hij stiekem de kaarten uit zijn mouw trekt. En terwijl je gebiologeerd toekijkt, gebeurt het, de magie tussen de regels, waarvan je plots opkijkt en denkt: wat heb ik nou eigenlijk gelezen? De schrijver tovert je zo een raadsel voor dat je als lezer dringend wilt oplossen.

Dwaalsporen

Niet voor niets streepte ik meerdere zinnen aan in de overtuiging dat ik dé sleutelzin had gevonden. Het is zinloos ze te citeren, want in feite zijn het willekeurige zinnen; elke lezer zal in dit boek zijn eigen sleutelzin aantreffen en daarmee proberen het verhaal te ontsluiten. De gebeurtenissen, de handelingen en de trekken van de personages zijn op talloze manieren te interpreteren, het hangt er maar net van af waardoor je aandacht getrokken wordt. Kijk je rechts, dan zie je links niets. waarom vogels gaat vooral over de complexe vriendschap tussen Katja en Emmy, maar ook over veel meer. Bij een tweede lezing vond ik aanwijzingen die mijn eerste aannamen over dit boek onderuithaalden.

Daarmee bewijst Mik zijn vakmanschap; iemand die zo subtiel en zo succesvol dwaalsporen uitzet, en daarmee de lezer volledig in zijn macht heeft, is een heel goede schrijver. Al kun je daar tijdens het lezen ook best eens aan twijfelen. Want die dwaalsporen – een herinnering hier, een zijsprong daar, een vreemde opmerking zus, een gebeurtenisje zo – lijken soms ook wat lukraak en vluchtig neergepend. Wat is het nut van een uitweiding over de aanschaf van een plusfour, over onkruid in de tuin, over de Rote Armee Fraktion? Wie onmiddellijk wil weten wat het allemaal te betekenen heeft, krijgt het zwaar. Maar als Mik een merel laat zingen – ‘het slingerde door de nacht en ging omlaag en omhoog, steeds weer omhoog, en leek zich naar iets te strekken wat buiten bereik lag, uitzinnige vreugde of overweldigend geluk’ – is daar dan, toch nog, kippevel.

Edzard Mik: waarom vogels. Querido; 304 pagina’s; € 22,99.