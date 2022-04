Eduardo Mendoza’s alter ego ondergaat de existentiële leegte in een onevenwichtige roman ★★★☆☆

Eduardo Mendoza

Er is veel voor te zeggen om De koning ontvangt van Eduardo Mendoza te lezen als een portret van een tijd. De roman is het eerste deel van een trilogie die grofweg de laatste drie decennia van de 20ste eeuw omvat. Dat was een cruciale periode in de Spaanse geschiedenis. Dictator Franco keek rond 1970 weliswaar liever televisie dan dat hij regeerde en hij takelde zienderogen af, maar zat toch nog stevig in het zadel en dat zou zo blijven tot zijn dood in 1975.

Wat er daarna zou gebeuren, was ongewis en dat bleef nog wel een tijdje zo. In 1975 kreeg Spanje weliswaar een koning bij wie het politieke hart op de goede plek bleek te zitten en in 1977 werden er voor het eerst sinds 1936 weer democratische verkiezingen gehouden. Maar het gevaar van een militaire coup was nog niet geweken. Dat werd duidelijk in 1981, toen een groep militairen onder leiding van kolonel Tejero het Spaanse parlement binnenviel en bezette. De staatsgreep mislukte en was de laatste stuiptrekking van de diep in de Spaanse geschiedenis verankerde gedachte dat militairen het recht hadden om in te grijpen als ze meenden dat de Spaanse politiek er een potje van maakte. Maar nu stond Spanje dan eindelijk niets meer in de weg om een vrij en modern land te worden dat midden in Europa stond en niet aan de rand ervan bungelde.

Terloopse precisie

De koning ontvangt speelt zich af in de periode 1967-1973, die met een bijna terloopse precisie in kaart wordt gebracht door Rufo Batalla, verteller en alter ego van de schrijver: de media waarin steeds meer mogelijk was, het toerisme dat de economie in een stroomversnelling bracht, de vrouwen die steeds mondiger en vrijzinniger werden, het buitenland dat na decennia van isolement steeds dichterbij kwam. Van dit laatste is Rufo zelf het levende bewijs. Rond 1970 vertrekt hij naar New York (net als Mendoza een paar jaar later deed) om daar de kost te verdienen met een onaanzienlijk ambtenarenbaantje dat hem alle tijd en ruimte geeft om het leven in de enorme metropool te verkennen.

En dat doet Rufo volop. New York was toen druk bezig Parijs te onttronen als culturele hoofdstad van de wereld. Genoeg te beleven dus op straat, op party’s, in cafés, galerieën, ateliers, concertzalen en theaters. Juan Carlos, door Franco aangewezen als zijn opvolger, steekt daar pover bij af wanneer hij voor een werkbezoek naar New York komt. Hij spreekt ‘op vlakke toon en met een povere dictie’, zo stelt Rufo vast. ‘Wat een klungel’, oordeelt een collega van hem. Dat was het beeld dat veel Spanjaarden in die tijd hadden van de toekomstige koning van Spanje.

Chronisch gevoel van onthechting

En toch is De koning ontvangt niet alleen een portret van een tijd, zoals Het geheim van de behekste crypte, De stad der wonderen, De avonturen van de dameskapper en andere prachtromans van Mendoza dat wel zijn. Dat komt doordat de vertellers van deze hilarische romans superieure kletskousen zijn die de blik niet, zoals Rufo Batalla, naar binnen keren en niet zoals hij geplaagd worden door een chronisch gevoel van onthechting. In zijn eigen land voelt deze jonge Spanjaard zich niet thuis, maar ook in New York kan hij niet echt aarden. Hij is vervreemd van zijn familie, echte vrienden heeft hij niet en geen van de vrouwen met wie hij iets krijgt, is een blijvertje.

Rufo ondergaat de existentiële leegte waarmee hij worstelt meer dan dat hij zich ertegen verzet. Die gelatenheid weerspiegelt zich in de stijl van de roman, die nogal vlak is, zeker in vergelijking met het verbale vuurwerk dat Mendoza in de eerdergenoemde romans afsteekt. Het is de vraag of die matheid de bedoeling was. Het geeft in elk geval te denken dat ook het absurde verhaal over prins Tukulullo, dat in De koning ontvangt is verweven, niet erg sprankelt terwijl het zich daar bij uitstek toe leent. Diens ‘fantasieproject’ om ooit de troon van Lijfland te bestijgen (een denkbeeldig land aan de Oostzee) doet sowieso nogal geforceerd aan, zelfs als je het opvat als een frivool spiegelbeeld van Rufo’s tobberige verlangen naar een voller, opwindender en zinvoller bestaan.

De koning ontvangt is al met al een onevenwichtige roman die nieuwsgierig maakt naar wat de schrijver van zijn herinneringen aan deze periode zou hebben gemaakt als hij ze niet in de vorm van een roman had gegoten, maar als memoires had opgeschreven.

Eduardo Mendoza: De koning ontvangt. Uit het Spaans vertaald door Jos den Bekker. Meulenhoff; 316 pagina’s; € 24,99.