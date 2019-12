Edsilia Rombley, Jan Smit en Chantal Janzen presenteren Songfestival

Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit gaan het Eurovisie Songfestival in mei komend jaar presenteren. Het drietal zal op dinsdag 12 en donderdag 14 mei de halve finales en op 16 mei de grote finale aan elkaar praten. Beeld AVROTROS / William Rutten

Het Songfestival trok vorig jaar wereldwijd 180 miljoen kijkers en is een van de grootste tv-evenementen ooit in Nederland. In Hilversum werd dan ook al maandenlang gespeculeerd over deze klus. Tientallen namen, waaronder Eva Jinek en Dionne Stax, werden genoemd.

Dat de keuze op Chantal Janzen (40) gevallen is, is opvallend. De presentatoren zouden uit de stal van de publieke omroep komen, zei een woordvoerder van Avrotros, een van de organiserende omroepen, eerder. Janzen werkt voor RTL, waar ze veel grote televisieshows presenteert.

Zilveren Televizier-ster

‘We hebben er heel bewust voor gekozen ons ook open te stellen voor talent van buiten de publieke omroep’, zegt organisator Sietse Bakker nu in het persbericht. ‘Want hoezeer het Eurovisie Songfestival ook verbonden is aan de publieke omroep, het is onze ambitie om Europa het beste van Nederland te laten zien.’ Janzen won vijf keer de Zilveren Televizier-ster voor beste presentatrice. Ook heeft ze ervaring als actrice, zangeres en musicalster.

Jan Smit (33) werkt wel bij de publieke omroep. De Volendamse zanger geeft sinds 2011 commentaar bij het Songfestival, samen met Cornald Maas. Het is nog niet duidelijk wie Smit dit jaar vervangt in het commentaarhok. Op televisie is hij te zien geweest als presentator van Beste Zangers en het Gouden Televizier-Ring Gala.

Smit is daarnaast onderdeel van de selectiecommissie van Avrotros, die bepaalt welke inzending Nederland afvaardigt naar de muziekwedstrijd.

Voor Edsilia Rombley (41) is het Songfestival ook bekend terrein. De zangeres deed in 1998 mee en werd vierde, met Hemel en aarde. In 2007 had ze minder succes: met On Top of the World strandde ze in de halve finale. Ook deelde Rombley twee keer namens Nederland de punten uit.

Woensdag werd eveneens bekend dat het Songfestival financieel uit de zorgen is. De 12,4 miljoen euro die nog ontbrak op de begroting wordt gedekt door de algemene mediareserve, zei minister Slob (ChristenUnie, Media). Het geld in de mediareserve is gereserveerd voor de omroepen. Het kabinet houdt de portemonnee dus dicht. Minister Slob heeft als voorwaarde bij de financiering gesteld dat gehandicapten en scholieren bij het feest worden betrokken.

26,5 miljoen kosten

De kosten van het Songfestival worden geschat op 26,5 miljoen euro, schrijft de NOS. De NPO en de Avrotros nemen 4,5 miljoen voor hun rekening. De Europese omroeporganisatie EBU en de ticketinkomsten dragen 9,6 miljoen bij. De rest komt uit de mediareserve.

Het creatieve team rond het Songfestival is compleet, meldde de organisatie eerder deze week. Eric van Tijn, de schrijver van Rombleys Hemel en aarde, gaat de muziek componeren voor de drie liveshows in de Rotterdamse Ahoy. De halve finales zijn op dinsdag 12 en donderdag 14 mei. De finale is op zaterdag 16 mei.