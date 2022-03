Édouard Louis schrijft boeiend en levendig over de weg die hij heeft afgelegd ★★★★★

Édouard Louis Beeld Getty

Slechts een paar maanden na Combats et métamorphoses d’une femme kwam Édouard Louis (1992) al met het vervolg: Changer: méthode. Iets waarmee hij, gezien de omvang en de kwaliteit ervan, zeker al langer bezig was. Het boek verschijnt eind deze maand in Nederlandse vertaling.

De kortste samenvatting ervan zou zijn: the making of Édouard Louis. Zijn debuut Weg met Eddy Bellegueule uit 2014 eindigt als hij een nieuw leven begint in Amiens, de stad waar hij op zijn 14de, als eerste van zijn familie, naar het lyceum gaat. In Changer: méthode schrijft hij over de weg die hij heeft afgelegd, vanaf de eerste stappen in vrijheid, buiten het dorp (ze kwamen nooit in de stad 40 kilometer verderop, vanwege ‘de buitenlanders’), tot aan het bericht dat uitgeverij Seuil zijn eerste boek wil publiceren. Op dat moment woont Édouard Louis in Parijs en heeft hij al jaren geen contact met zijn ouders of broers en zussen.

Het boek is geen chronologische opsomming: stijl en structuur zijn net zo interessant als de buitenissige belevenissen die hij erin beschrijft. Hij richt zich tot zijn vader en zijn schoolvriendin Elena, een ander deel is in de ik-vorm geschreven. Hij reflecteert op wat hij schrijft in terzijdes en in ‘verzonnen interviews voor de spiegel’.

Een strak keurslijf

Terug naar het begin. Wanneer Édouard Louis is toegelaten tot het lyceum, merkt hij al snel dat dat niet genoeg is. Hij valt uit de toon. Niet alleen door zijn kleding of zijn plattelandsaccent, het zit dieper: van zijn manier van bewegen tot hoe hij lacht en wat hij eet. Ook als het gaat om algemene kennis heeft hij een enorme achterstand op andere kinderen. Hij moet veranderen. Hoe? Eerst door Elena te imiteren. Ze wordt zijn beste vriendin en heeft een opvoeding gehad die zo ongeveer tegenovergesteld was aan die van hem.

Vier jaar later ontmoet hij Didier Eribon, universitair docent, filosoof, schrijver. Voor Édouard veranderen Amiens, zijn vrienden, Elena en zijn universitaire studie geschiedenis in één keer in een strak keurslijf – net zoals het dorp dat eerder was – waaruit hij moet ontsnappen. Vluchten, naar Parijs, net als Didier, en mikken op het hoogste, een toelating aan de École Normale Supérieure, dat is het enige dat nog telt.

Met ‘de onuitputtelijke energie van vernederde kinderen’ stort hij zich op deze bijkans onneembare horde. Die energie is inspirerend en indrukwekkend, maar soms krijg je ook medelijden met Louis om wat hij zichzelf aandoet, vaak alleen maar om een goede indruk te maken op de rijke mannen met wie hij omgaat. De decadentie van het Parijse upperclassmilieu waarin hij zich een tijdje begeeft, staat in schril contrast met de diepe armoede waarin hij is opgegroeid. Van huiswerk maken bij de televisie en dat dan inleveren met saus- en vetvlekken erop, tot een avondje bij een bankier in zijn reusachtige appartement: ‘Be careful, don’t pour wine on the sofa, it’s polar bear’.

In gesprek met Ken Loach

De minachting van de 1 procent voor de rest van de wereld, die in Changer: méthode op subtiele wijze wordt benoemd, is ook het onderwerp van een dialoog die Louis voerde met filmregisseur Ken Loach (1936). Van het gesprek, dat te zien is op YouTube, is de tekst nu eveneens in Nederlandse vertaling beschikbaar.

Het is moeilijk om niet naar Édouard Louis te kijken en te luisteren zonder te bedenken dat zelfs zijn lach het product is van urenlange training. Zijn succes heeft hem niet alleen pijn, moeite en geld (een orthodontist, operaties) gekost, maar ook familie en vrienden. Hij heeft zichzelf twee keer helemaal opnieuw uitgevonden. Toen hij inzag dat hij ook niet thuishoort in aristocratische kringen, is hij gaan schrijven. Gelukkig voor ons.

Édouard Louis: Changer: méthode. Seuil; 336 pagina’s; € 23. ★★★★★ De vertaling (door Reintje Ghoos en Jan Pieter van der Sterre) verschijnt eind maart bij De Bezige Bij onder de titel Veranderen: methode (€ 22,99).

Beeld Seuil

Édouard Louis en Ken Loach: Dialoog over kunst en politiek. Uit het Engels vertaald door Reintje Ghoos en Jan Pieter van der Sterre. De Bezige Bij; 72 pagina’s; € 16,99. ★★★★☆