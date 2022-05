Edouard Kain loodst de toeschouwer overtuigend door dit immer actuele verhaal van ‘een junkenleven’ ★★★☆☆

Edouard Kain in 'Slaaf' van Oscar van Woensel bij Mooi Weer & Zo. Beeld Foto Maarten Laupman

De hoofdpersoon in Slaaf neemt een video op voor zijn ouders en kondigt aan dat hij met een pistool een einde zal maken aan zijn leven. Op een smal podium dat een meter boven de grond hangt, spreekt acteur Edouard Kain herhaaldelijk in een camera, waarbij we hem via een scherm terugzien. Zijn verslaving aan drugs, alcohol, roken, eten, alles dat de leegte maar enigszins kan vullen, drijft hem tot waanzin: ‘Mama, papa, wie ben ik, wat doe ik hier (…), waarom ben ik er geweest, waarom hebben jullie me niet in een zak gedaan, bij de vuilnis gezet.’

In deze associatieve monoloog loopt een verlekkerde beschrijving van een salade over in mijmeringen over de dood, die weer worden onderbroken door vrouwelijke vloggers– te zien op een ander scherm – die de seksuele dorst van de man moeten stillen.

Regisseur Lynn Schutter heeft de autobiografische tekst van Oscar van Woensel uit 2011 geactualiseerd door het gemak waarmee het internet onze verslavingen faciliteert verder uit te diepen. Een Google spraak-assistent die cocaïne en wijn voor je bestelt en het voor de deur laat afleveren, draagt verder bij aan de vervreemding van een verslaafde.

Als toeschouwer raak je alleen nooit compleet bevangen door Kain’s lot, hoe expressief hij ook cocaïne van de grond snuift, of kinderlijk naïef belooft dat hij morgen echt met álles zal stoppen. De afleidende schermen creëren een zekere afstand tot de hoofdpersoon, waardoor hij wat ongrijpbaar blijft. Desondanks loodst de charismatische Kain je overtuigend door dit immer actuele verhaal van ‘een junkenleven’, waarin iedereen ongetwijfeld een of meerdere demonen zal herkennen.