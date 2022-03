Kimi

Vergeleken bij Angela (Zoë Kravitz) is de gemiddelde covid-thuiswerker een amateur. Alles in het leven van deze jonge tech-medewerker is zo ingericht dat ze haar huis, een smaakvol ingericht loft in Seattle, niet hoeft te verlaten. Ze sport in de kamer, lost problemen op via haar digitale contactenkring en belt zo nu en dan de overbuurman voor vlugge seks.

Buiten staat de wereld nog in virusstand: mondkapjes alom. Maar voor Angela kent de verregaande zelf-quarantaine een andere oorzaak: ze lijdt aan angststoornissen, van plein- tot smetvrees.

Met zijn profetische virusuitbraak-thriller Contagion (2011) regisseerde Steven Soderbergh dé covid-film, een krappe tien jaar voor het virus opdook. En met Kimi, de eerste nieuwe ‘original’ speelfilm op het sinds deze week actieve HBO Max platform, laat de Amerikaan een thrillerplot(je) los in onze meer geïsoleerde en digitale levens. Het menselijk contact is veelal kortaf en ongemakkelijk.

Angela werkt voor Kimi, de met een fluwelen stem toegeruste home speaker van het techbedrijf Amygdala, dat voor een beursgang staat. Het is een lerende digitale dienst: medewerkers verwerken dagelijks de vragen en verzoeken van thuisgebruikers waarbij Kimi bleef steken. Op een dag is Angela, meeluisterend door haar koptelefoon, getuige van een misdrijf. De top van Amygdala springt weinig gewillig om met haar melding. Angela zal naar buiten moeten om iets voor elkaar te krijgen.

Echt spannend wordt Kimi nooit, daarvoor zijn de wendingen in deze thriller te doorzichtig. Ook de booswichten, die een kat- en muisspel aangaan met Angela, zijn wat aan de fletse kant. Maar Soderbergh bevredigt wel met de mate waarin hij allerlei moderne dilemma’s aansnijdt, zoals de rare mix van nabijheid en afstand van meeluisterende digitale diensten of de paranoia en frictie die gepaard gaan met levens die elkaar enkel digitaal raken. Angela’s wantrouwen tegenover een door een verrekijker loerende overbuurman, die misschien wel en misschien ook helemaal niet kwaad in de zin heeft. Kravitz speelt haar doelbewust wat afstandelijk: een adequate rol. En als ze eenmaal haar huis verlaat, weet Soderbergh die angst-sensatie knap in vervormend beeld en geluid te vangen.

Daar moet Kimi het van hebben: de toon, stijl en portrettering van een (uitvergroot) hedendaags leven. Het misdaadverhaaltje is de omlijsting.