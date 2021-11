Echt één worden met je computer, in de onesie-met-toetsenbord van Toticki Anbert kan het

Digital Embrace van Hannah Toticki Anbert. Beeld Natascha Libbert

Monument voor de thuiswerker. Zo heet het niet, zo is het vast niet bedoeld, maar toch, zo zie ik dit kunstwerk. Waren we net weer aan de kantoortuin gewend, worden we terug naar huis gestuurd, terug onze joggingbroeken in. Of dus dit pak in van de Deense kunstenaar Hannah Toticki Anbert (37).

Het is gebreid als een onesie, inclusief handschoenen en sloffen. En dan stikte ze er ook de toetsen van een toetsenbord in. Helemaal één worden met je computer, de realiteit van het thuiswerken is nooit beter verbeeld. En het hangt o zo lullig aan die kleerhanger, de thuiswerker is duidelijk een antiheld. De echte helden zullen gewoon naar het front blijven gaan (hoop ik).

Toticki Anbert is goed vertegenwoordigd in de tentoonstelling Modern Love (or Love in the Age of Cold Intimacies) die nu is te zien op twee locaties in Utrecht: in het Centraal Museum en het hoofdkantoor van festival Impakt. Die hele tentoonstelling (die eerst in Duitsland en Estland was te zien) draait om intimiteit in het digitale tijdperk. Online daten komt bijvoorbeeld uitgebreid aan bod en in een kunstwerk beginnen twee smart speakers (Alexa’s) met elkaar te flirten.

Toticki Anbert is duidelijk kritisch over onze intieme relatie met technologie. Ze maakte brillen waarin een rechthoekig vlak is afgedekt zodat je je telefoon niet kunt zien. En ze bedacht sieraden die je op je vingertoppen kunt dragen zodat je bent ‘beschermd’ tegen het gebruik van je telefoon.

Dit geelgroene pak (Digital Embrace) laat zien wat er gebeurt als je onbeschermd en onbeperkt met je computer samen bent. Wat dat betreft is het echt een schrikbeeld, nu het L-woord weer in de lucht hangt. Ernaast op een plankje ligt een felgroene blob van kunsthars, ook weer met toetsenbordtoetsen. Het ziet er tegelijk uit als een berg gestolde toetsenbordkots en als een ergonomisch-futuristische innovatie. Misschien is dit hele kunstwerk een dystopische voorbode van een toekomst waarin we toetsen implanteren in onze kleren of onszelf?

Natuurlijk bestaat het andere uiterste ook. Laat ik de kantoortuin niet te veel idealiseren. Kijk maar naar de ‘doosman’ van Erwin Wurm (67). De Oostenrijkse kunstenaar is net als Toticki Anbert specialist in het genre ‘lullige kunst’. Wurm maakte verschillende reeksen van doosmannen en -vrouwen: hoofdloze mannequins die een doosvormige romp hebben waar hun zeer professionele kleren strak omheen zijn gespannen. Gladgestreken, onbuigzaam, het kantoorpak als minigevangenis. Binnen Wurms oeuvre zal het een aanklacht zijn tegen burgerlijkheid.

Wie uit dat kantoorkeurslijf wil, kan dus misschien maar beter het pak van Toticki Anbert aantrekken. Ik kan alleen niet garanderen dat het uit kan, er zitten geen knopen of ritsen in.

