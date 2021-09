Echt diep in de kunstgeschiedenis graaft ‘Hermitage - The Power of Art’ niet

Hermitage The Power of Art

Je kunt de huidige populariteit van de museumdocumentaire op allerlei manieren verklaren. Zo is er meer aandacht voor het instituut museum áchter de schermen: de collectiewerving, de gemaakte keuzen bij de presentatie. Ook de verbeterde beeldkwaliteit weegt mee, die ervoor zorgt dat je de details en kleur van getoonde kunst in de bioscoop (of thuis) soms scherper ziet dan tussen zo’n zich verdringende colonne museumbezoekers. En er is – meer recent – de virusomstandigheid, die toeristen minder snel doet afreizen naar buitenlandse musea.

De nieuwste aanwinst binnen het genre, de documentaire Hermitage -The Power of Art, beschouwt de Russische geschiedenis vanuit het op moerasgrond opgetrokken Winterpaleis en museum te St.-Petersburg, waar generaties tsaren een van ’s werelds fraaiste kunstcollecties aanlegden, tot de bolsjewieken binnenvielen. Maar zelfs Stalin, onder wie 250 topstukken werden verkocht (om meer tractors te kunnen kopen), kon de verzameling niet te gronde richten.

Documentaire-gids is Toni Servillo, de Italiaanse acteur die in driedelig kostuum door de museumgangen wandelt, vage herinneringen oproepend aan zijn landerige personage Jep Gambardella uit La Grande Bellezza. Dat leidt wel een beetje af, en echt diep in de (kunst)geschiedenis tast Hermitage - The Power of Art niet. Maar als inleidend college en VVV-folder heeft de documentaire z’n waarde: je krijgt zin in een weekend Sint-Petersburg.