Easy Life maakt indruk met een caleidoscoop van genres waarin alles lonkt als muzikaal escapisme ★★★★☆

Met hun debuutalbum Life’s A Beach heeft de Britse band Easy Life het tot een nummertweepositie geschopt in Britse charts. Hier? Nada, noppes. En dat is jammer. Want het vijftal uit Leicester is een van de origineelste en meest vrolijk makende acts uit Engeland. Life’s A Beach kreeg in de Volkskrant al vier sterren en opvolger Maybe In Another Life maakt indruk met eenzelfde caleidoscoop van genres waarin alles lonkt als muzikaal escapisme.

Er is knisperende electrofunk van Growing Pains. OTT is een zonbeschenen meisje-jongenpopduet waarvan je het refreintje tot aan je dood in je hoofd meedraagt. En prijsnummer Crocodile Tears opent met hartverscheurende Beach Boys-harmonieën. De rap van zanger, rapper en trompettist Murray Matravers stijgt op met een slinger van oehoehoeeeeeee falsettos. Een barpiano maakt een wandeling met lome blazers en laat je wegzakken in zomerse gelukzaligheid. Dat alles in één song.

Niet alle nummers zijn juweeltjes, maar ze hebben stuk voor stuk hun briljante momenten. Het knappe is dat al die arrangementen en instrumentaties met zoveel precisie zijn ingebed dat er nergens sprake is van overdaad. Verfijning is het, en die krijgt, door de nuchtere zang-spreekstem van Matravers als constante en tegenwicht, haast een terloops karakter. Je hoort de aandacht die aan de nummers is gegeven en dat maakt van Maybe In Another Life haast een getuigenis voor de liefde van muziek.

Easy Life Maybe In Another Life pop ★★★★☆ Universal