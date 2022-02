Earthling van Eddie Vedder is een levenslustig en vermakelijk rockalbum ★★★☆☆

Eddie Vedder - Eathling

Op de prachtige filmsoundtrack Into the Wild (2007) en het half geslaagde Ukelele Songs (2011) hield Pearl Jam-frontman Eddie Vedder het veelal klein, stemmig en akoestisch. Hij schreef contemplatieve liedjes waarin zijn bronzen bariton goed tot zijn recht kwam.

Zijn derde soloalbum Earthling is een verrassing: Vedder (57) heeft een rockband geformeerd, The Earthlings, met leden als Chad Smith en Josh Klinghoffer, uit het personeelsbestand van de Red Hot Chili Peppers. In dertien nieuwe songs belijdt hij zijn liefde voor de rock die hij in zijn jeugd op de radio hoorde, van Peter Gabriel (Invincible) tot Tom Petty (Long Way) en punk (Good and Evil), al zijn de songs waarin hij gaat raggen de zwakste op het menu.

In het beatleëske Mrs. Mills drumt Ringo Starr. Picture is een sappige Elton John-pastiche, waarin Elton John zelf meezingt.

Je gaat haast denken dat de zeurballad The Haves als eerste single verscheen om ons te doen vrezen dat er zó’n soloplaat aankwam. Niet dus. Earthling blijkt een levenslustig en vermakelijk rockalbum, waaraan tienerdochters Olivia en Harper achtergrondzang bijdroegen.

Vedder hoopt in juni (Pinkpop) en juli (tweemaal Ziggo Dome) eindelijk met Pearl Jam naar Nederland te mogen, voor de concerten die in 2020 en 2021 werden uitgesteld.

Eddie Vedder Earthling Pop ★★★☆☆ Republic/Universal