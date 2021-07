Dylans vroege nummers klinken als nieuw in de opnamen van Shadow Kingdom

Bob Dylan werd voor de opnamen van Shadow Kingdom begeleid door een vierkoppige band.

In mei liet Bob Dylan zijn 80ste verjaardag aan zijn publiek voorbijgaan, dus toen er een paar weken later toch een aankondiging kwam van een ‘betaald streaming evenement Shadow Kingdom geheten’ was de opwinding groot. Sinds december 2019 had Dylan niet meer opgetreden. Het zal even wennen zijn geweest voor een artiest die sinds 1988 jaarlijks toch al gauw honderd concerten gaf.

De stream zou voor 25 dollar slechts 48 uur te streamen zijn, vanaf afgelopen zondag. Maar wat ging hij doen? De aankondiging sprak over liedjes gepresenteerd in een intieme setting. Maar waren ze vooraf opgenomen, of werd het een echt live concert? De hoop dat hij misschien voor het eerst liedjes zou spelen van zijn alom bejubelde album Rough and Rowdy Ways, werd later de kop ingedrukt met de mededeling dat het in het nieuwe evenement om ‘The early songs of Bob Dylan’ zou gaan.

Zo zaten in de hele wereld (af te lezen aan de afzenders in de chatbox) duizenden Dylan-watchers klaar zonder te weten waar ze naar zouden gaan kijken. Shadow Kingdom zou zich ontvouwen als een zwart/wit gedraaide montage van vijftig minuten met dertien vooraf opgenomen liedjes.

Plaats van handeling was een soort saloon uit de jaren veertig of vijftig. Er zat publiek, acteurs die flink mochten roken. Het eerste liedje, When I Paint My Masterpiece (1971), werd gefilmd achter de rug van een zwarte vrouw. Dylan speelde gitaar (wat hij al jaren niet meer live deed) en zong een iets andere tekst, zoals hij meer liedjes nieuwe woorden gaf. Zijn vierkoppige band (twee gitaren, contrabas en accordeon, maar geen drums) droeg mondkapjes, zodat we zeker wisten dat Shadow Kingdom in pandemietijd is opgenomen.

En duidelijk niet live. Alles was geacteerd, alleen Dylan zelf leek zich het playbacken een beetje meester hebben gemaakt. Maar wat klonk het geweldig. Dylan zette met zijn vier begeleiders – niemand van zijn vertrouwde live-band maar wel gitarist Buck Meek van de indieband Big Thief en multi-instrumentalist Shahzad Ismaily – een prachtig ingetogen geluid neer. Veelal akoestisch met een soepele, soms Mexicaanse swing. De warme sound paste goed bij de door regisseur Alma Har’el sfeervol gedraaide beelden.

Maar het was toch het geluid dat het meest imponeerde. Het merendeel van de liedjes kwam uit 1965-1971, het meest recent was What Was it You Wanted? uit 1989. De arrangementen waren allemaal omgegooid. Tombstone Blues (1965) kreeg stemmige gestreken basnoten onder een praatzingende, bijna rappende stem van Dylan. Fraai was de klavecimbel in Forever Young. Dylan liet deze tekst als een van de weinige intact, en ontroerde door de kracht en vooral verstaanbaarheid waarmee hij zong.

Het leek ook wel alsof de gedwongen rust die hij zijn stem anderhalf jaar had gegeven, deze goed had gedaan. Alle liedjes klonken als nieuw, de meesten had hij al jaren niet meer in zijn repertoire. Geen Blowin’ in the Wind of Like a Rolling Stone, wel een tekstueel stevig vertimmerd To be Alone With You (1969).

Als na vijftig minuten wat vroeg en onverwacht de aftiteling verschijnt, is er vooral de wens dat dit ‘The Early Songs of Bob Dylan’ een vervolg mag krijgen met ‘The Later Songs of Bob Dylan’. Platenmaatschappij Sony laat weten dat er nog geen plannen zijn Shadow Kingdom in wat voor vorm dan ook uit te brengen.