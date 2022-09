Duw interviewer Wilfried de Jong een stuur in handen en het rad van de verbeelding begint te tollen

Nederland telt 2,5 miljoen laaggeletterden, de wat geringschattend klinkende term voor mensen die moeilijk lezen en schrijven. Voor hen, zo meldde het NOS Journaal zondag, is er nu een eenvoudig ‘hertaalde’ uitgave van Roxane van Iperens bestseller ’t Hooge nest. Geen moeilijke woorden. Korte zinnen. Dunner dan het origineel. Een geweldig initiatief, waar de liefde voor boeken en de (aspirant)lezer vanaf spat.

Jonathan Franzen in ‘Brommer aan Zee’. Beeld VPRO

Zondag is, met het wekelijkse VPRO-boekenprogramma Brommer op zee, de beste dag voor zulk opbeurend nieuws. Anders dan voor topsport – waarvoor de zeesluizen immer wijd open staan – is de publieke omroep zuinig op zendtijd die wordt besteed aan de verbeeldingskracht van het geschreven woord: twee keer op één avond stemt dan bijkans euforisch. Waarvoor dank.

Dat het met de media-aandacht voor literatuur veel slechter kan, bleek uit de woorden van de prominente Amerikaanse auteur Jonathan Franzen. Te gast bij Brommer aan Zee vertelde hij duopresentatoren Wilfried de Jong en Ruth Joos dat dit de eerste keer in vier jaar was dat hij op televisie sprak over zijn werk. De Amerikaanse tv is geheel verstoken van boekenprogramma’s. Toen corona reizen naar Europa onmogelijk maakte, moest zelfs een gevierd schrijver als Franzen het zonder het lonken van de camera’s stellen.

Joos en De Jong ondervroegen Franzen over zijn laatste roman Kruispunt, de vuistdikke saga over het gezin van een hulppredikant die in het Amerika van de jaren zeventig bruusk wordt geconfronteerd met zijn eigen tekortkomingen, onzekerheden, mislukkingen. Franzen legde uit dat hij zijn roman uitgerekend situeerde in het decennium dat hij als vreugdeloos omschreef, omdat dit nu eenmaal de jaren van zijn eigen jeugd waren. De periode waarin de zintuiglijke herinneringen het scherpst zijn. Zelf was hij als tiener onzeker en niet populair op school – een bron van inspiratie nu hij, 63, de bijbehorende gêne had achtergelaten. Met dat geweldige Kruispunt als resultaat.

Aan het einde van het openhartige gesprek stond Franzen op en schudde De Jong en Joos de hand, om meteen daarna te vragen of hij dat wel had mogen doen. Even schemerde daar weer de sociale onhandigheid door van de innerlijke highschoolleerling: zo’n moment waarop het medium televisie goud waard is.

Eerder in de uitzending interviewde De Jong zijn achternaamgenoot Oek de Jong, die als zestiger nog rijexamen deed en daarover de roman Man zonder rijbewijs schreef. Het rijbewijs is een metafoor voor ‘aankomen in de wereld’, vertelde de schrijver die lang teruggetrokken leefde, maar nu ‘deel had aan het leven van anderen’.

Wilfried interviewde hem, toepasselijk, in de auto. Ze gleden over kronkellaantjes en dijkweggetjes. Oek vertelde over het verdrongen kinderleed van zijn luie linkeroog, met die ellendige pleister over het rechter. Terloopse ontboezemingen, gezeten naast de erkende liefhebber van racefiets en klassieke automobiel: duw Wilfried een stuur in handen en het rad van de verbeelding begint te tollen.