Dutch Masters is het sterkste album van Arthur en Lucas Jussen ★★★★☆

Dat een orkestwerk een paar jaar na de première al opnieuw wordt uitgevoerd, komt in Nederland niet vaak voor. Maar dat het concert voor twee piano’s van Joey Roukens gauw weer op de lessenaars zou staan, dat moest wel. In Unison, geschreven voor Lucas en Arthur Jussen, bleek in 2018 een weelderig, energiek stuk van internationale allure, dat hoofd en buik bedient. Eind vorig jaar volgde een uitvoering in TivoliVredenburg in Utrecht, wederom met het Radio Filharmonisch Orkest, nu onder leiding van Karina Canellakis.

De registratie daarvan staat op de nieuwe Jussen-dubbel-cd, Dutch Masters. Het project is een hommage aan Ton Hartsuiker (1933-2015), de pedagoog die de broers op het spoor zette van de Nederlandse moderne componisten. De eerste cd biedt een mooi overzicht van duostukken uit de polder. De Sonate voor twee piano’s (1935) van Willem Pijper heeft kloten en de Jussens spelen het lekker bonkig, het sterk Frans georiënteerde Divertimento van Leo Smit (1942) haalt het beste uit hen naar boven. Met het boeiende Cristalli (1959) van Jan Wisse en Séries (1958) van de dan nog atonaal schrijvende Louis Andriessen steken de Jussens hun nek uit. Dat loont: dit is hun sterkste album.

Lucas & Arthur Jussen Dutch Masters Klassiek ★★★★☆ Deutsche Grammophon