Dutch Game Awards vieren de commerciële successen van nog altijd kleine gamesindustrie

De beste game van 2021 is volgens de jury van de Dutch Game Awards Good Job!, dat is uitgebracht voor de Nintendo Switch. Beeld Paladin Studio

De game Good Job! is de grote winnaar van de Dutch Game Awards, die donderdag in Hilversum werden uitgereikt. Voor het kolderieke puzzelspel waarin de speler als de zoon van de topman zich langzaam naar de top werkt, won de Haagse studio Paladin de prijzen voor beste game en beste game design.

Ook Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy, dat nog in ontwikkeling is maar al wel kan worden gekocht bij de platforms van Epic en Steam, viel tweemaal in de prijzen. Het opvallende gestileerde actie-avontuur waaraan een handvol mensen werken onder de vlag van studio Ludomotion is onderscheiden voor beste geluid en beste technologie.

Uilen

Zoals het Nederlandse Film Festival sinds 1981 elk jaar Gouden Kalveren uitreikt, zo worden sinds 2008 Uilen (van plexiglas) toegekend aan de beste games die in Nederland zijn gemaakt. Vanwege geldgebrek werd het evenement in 2018, 2019 en 2020 niet georganiseerd. Dit jaar nam de brancheorganisatie Dutch Game Association (DGA) de uitreiking voor zijn rekening.

‘De Dutch Game Awards zijn een prachtig moment om de beste producties van de Nederlandse game industrie te laten zien aan het binnen-en buitenland’, zegt DGA-voorzitter Derk de Geus. ‘Zelfs tijdens een pandemie blijft de game-industrie productief, en zijn er de afgelopen tijd veel noemenswaardige spellen op de markt gekomen.’

Opmerkelijk aan de games die dit jaar zijn onderscheiden is dat een groot deel redelijk bekend is onder een groter (gamers)publiek en commercieel uit de verf komt.

The Falconeer is het indrukwekkende soloproject van gamesveteraan Tomas Sala. Beeld Tomas Sala

Dat geldt niet alleen voor Good Job!, dat in maart op de Nintendo Switch verscheen. The Falconeer, het eenmansproject van veteraan Tomas Sala, was een van de games waarmee Microsoft vorig jaar zijn nieuwe spelcomputer introduceerde, de Xbox Series X|S. The Falconeer won in Hilversum de Uil voor ‘best art’. Het computerspel werd dit jaar ook genomineerd voor de Britse Bafta Awards, in de categorie ‘Debuut’.

Virtual reality

The Falconeer werd ook uitgebracht als titel bij Game Pass, de Netflix-achtige dienst van Microsoft die abonnees op hun Xbox en Windows-pc meer dan honderd games laat spelen voor een vast bedrag per maand. Dat leverde ontwikkelaar Sala in potentie miljoenen spelers op die zijn game misschien nooit voor de volle prijs zouden kopen. In The Falconeer voeren spelers luchtgevechten uit op reusachtige valken.

Ook een andere winnaar bij de Dutch Game Awards, Deliver Us The Moon van KeokeN Interactive in Hoofddorp, kreeg een jaar lang een plekje in de catalogus van Microsofts Game Pass. Het werk van een team van tien designers en programmeurs werd bekroond als beste debuut. Tenslotte is Traffic Jams van Little Chicken Game Company uit Rotterdam een van de goedlopende titels op virtual reality-brillen als de Oculus Quest en PlayStation PSVR. Het won de prijs voor innovatiefste spel.

Traffic Jams is een avontuur voor virtual reality-brillen. Beeld Little Chicken Game Company

Eenpitters

Ook de jury van de Dutch Game Awards signaleert dat steeds meer Nederlandse games commerciële potentie hebben. Van tweevoudig winnaar Good Job! wordt vastgesteld dat dit de eerste Nederlandse game is die in samenwerking met Nintendo is gemaakt. De catalogus voor Nintendo’s spelcomputer Switch telt zo’n twintigtal in Nederland ontwikkelde titels, maar dat zijn voor het grootste deel die de studio’s in eigen beheer produceerden of versies voor pc-games die geschikt zijn gemaakt voor de Switch.

Bij de ontwikkeling van Good Job! is nauw overleg geweest tussen Den Haag en Kyoto. De samenwerking kwam tot stand nadat producer Takao Nakano van Nintendo America een aantal mobiele games van Paladin had gespeeld. In 2017 kwam een team Japanners voor het eerst bij de Haagse studio over de vloer.

Commerciële projecten als deze Switch-game zijn een zeldzaamheid voor de Nederlandse gamesindustrie, die grotendeels bestaat uit kleine studio’s en eenpitters. Uit een rondgang die eind 2020 werd gemaakt, toen het coronavirus de wereld in zijn greep had, bleek dat het aantal gamesbedrijven van 575 in 2018 was gegroeid naar 615. De stijging was voornamelijk te danken aan startende eenmansbedrijven en freelancers die zich inschreven bij de Kamer van Koophandel. De gamesindustrie houdt naar schatting 4.000 mensen aan het werk.

Unexplored 2 speelt zich af tegen een gestileerde achtergrond van steeds veranderende landschappen. Beeld Ludomotion

Horizon Forbidden West: duurste ‘Hollandse’ mediaproductie ooit De winnaar van veel prijzen bij de Dutch Game Awards van volgend jaar staat min of meer vast. Guerrilla Games, een studio van Sony met meer dan 270 werknemers, brengt in februari het vervolg uit op zijn kaskraker Horizon Zero Dawn uit 2017. Horizon Forbidden West, met een heldin gemodelleerd naar actrice Hannah Hoekstra, beschikt over diepe zakken waarvan de meeste andere studio’s in Nederland alleen kunnen dromen. Met een budget van meer dan 110 miljoen euro is de game volgens de Internet Movie Database de duurste mediaproductie ooit gemaakt in Nederland. De oorlogsthriller Zwartboek van Paul Verhoeven uit 2006 kostte 17,8 miljoen euro, De Slag om de Schelde uit 2020 vergde 14,5 miljoen.