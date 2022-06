Dus u droomt ervan gepubliceerd te worden? Doe mee aan schrijfwedstrijden

Geef het maar toe. Diep van binnen bent u er een. Iemand die zich prima voelt op een zolderkamertje, die graag mijmerend door inspirerende bossen wandelt en die briljante ingevingen op hoekjes van de krant krabbelt. Ja, u bent – eigenlijk niet eens zo héél diep van binnen – een schrijver. De schrijver van een bestseller. Het omslag heeft u zelf alvast geknutseld op de computer, gewoon voor de gein. Maar het is eigenlijk heel aardig geworden: de foto van een vrouwenrug, in zwart-wit, alleen de strik in haar haar is felrood – heel smaakvol. De titel (nog geheim) met daaronder in kapitalen uw naam. Voor de auteursfoto had u Erwin Olaf in gedachten.

Het verhaal? Ook belangrijk! U denkt aan een familiedrama met een mysterie uit de oorlog plus romantiek. Het zit al helemaal in uw hoofd. U hoeft het alleen nog maar op te schrijven. Kwestie van gaan zitten. Even het goede moment vinden. Liefst niet ’s ochtends heel vroeg. Overdag helaas erg druk met werk/ kinderen/ boswandelingen. ’s Avonds vaak te moe.

Volgens de laatste cijfers (uit 2018) van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst zijn er ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders die aan creatief schrijven doen. Hoeveel ervan dromen uitgegeven te worden is niet bekend, maar waarschijnlijk alle 1,1 miljoen. Maar hoe word je dat, gepubliceerd auteur?

Simpel. Ga mee met het Das Mag-zomerkamp, een ‘literaire kweekvijver’ waar eerder schrijvers als Lize Spit en Tobi Lakmaker uit werden gevist. Ook deze zomer trekken ze weer met twintig schrijftalenten de Limburgse heuvels in. Twintig jonge schrijftalenten, trouwens; naar talenten boven de 30 gooien ze bij Das Mag hun hengel niet uit. Geen ramp, er zijn andere manieren.

Dé tip van alle uitgevers en redacteuren aan wannabe-schrijvers: doe mee met schrijfwedstrijden. Wedstrijden maken schrijven concreet: je kunt binnen afgebakende kaders oefenen met verschillende genres. De deadline pusht je. Je weet zeker dat je gelezen wordt. Verliezen maakt je kritisch. En winnen speelt je in de kijker bij uitgeverijen.

Het goede nieuws: deze maand worden er enorm veel schrijfwedstrijden georganiseerd. De deadline voor de Sonnetschrijfwedstrijd en de Grote Lowlands-schrijfwedstrijd heeft u helaas al gemist, maar u kunt nog wel meedoen aan: de Nooit terug-prijs voor Poëzie (deadline 12 juni), de Boekenkrant schrijfwedstrijd (13 juni), de Gorcumse literatuurprijs (15 juni), de Columnwedstrijd (19 juni), de NRC zomerschrijfwedstrijd (19 juni) en het Verhaal van de maand (30 juni).

Dus hop, snel naar het zolderkamertje!