Durand Jones, de nieuwe stem van de southern soul: ‘Ik wil, nee, ik móét zingen over de strijd voor vrijheid’

Durand Jones voelt zich vrij. Niet gewoon ‘free’ maar ‘absolutely free’. In het kantoor van zijn platenmaatschappij in Amsterdam roept de soulzanger: ‘Geweldig, ik hoef niets meer te verbergen!’ De 33-jarige frontman van de gevierde Amerikaanse soulformatie Durand Jones & The Indications is uit de kast gekomen. Drie weken geleden. Voor de hele wereld. Met een muziekvideo.

In de clip van zijn meest recente single, de ballad That Feeling, speelt hij een man die in een conventionele gezinssituatie geluk lijkt te hebben gevonden en toevallig een oude minnaar te eten heeft. Maar als de handen elkaar raken boven de eettafel, komen herinneringen bovendrijven.

Jones: ‘Dus ja, vanuit mijn familie kwam die vraag of ik hun misschien iets te vertellen had. Ik heb ze verteld dat ik biseksueel ben. En er waren alleen positieve reacties.’

Zo persoonlijk als That Feeling krijg je het zelden in de popmuziek; het nummer is typerend voor Jones’ onlangs verschenen debuutalbum Wait Til I Get Over, waarop hij een deel van zijn jeugd bezingt. Als een van de twee zangers van Durand Jones & The Indications hield hij al de eer van Amerikaanse seventies-soul hoog. Met drie albums bond de band een grote schare fans aan zich, werden ze een ware critics darling en speelden ze op grote Amerikaanse festivals als Lollapalooza en Bonnaroo.

Grofkorrelige urgentie

Waar voorgaande platen voornamelijk de gestileerde, weelderige Philadelphiasound voortzetten, klinkt het debuut van Jones grotendeels als de meest rauwe variant van zwarte Amerikaanse muziek. Die werd vastgelegd op het legendarische platenlabel Stax, waar veel van deze ‘southern soul’ vandaan komt. Jones, wiens stem de grofkorrelige urgentie heeft van Otis Redding en de melodische wendbaarheid van Marvin Gaye, wilde niet anders.

‘Southern soul staat heel dicht bij me. Ik wilde er diep induiken om te ontdekken wat ik ervan kon gebruiken omdat het mijn muzikale, maar ook mijn geografische en sociale nalatenschap is.’

Jones is opgegroeid in Hillaryville, een piepkleine, geheel zwarte gemeenschap in Louisiana, die niet meer dan vijfhonderd zielen telt. Een plek die na de burgeroorlog als herstelbetaling was gegeven aan acht vrijgemaakte slaven.

Jones: ‘Mijn grootmoeder beschreef het als de ideale woonplaats. In een zwarte gemeenschap, waar dus ook de wetten van segregatie niet golden, kon iedereen zich 100 procent menselijk voelen. Zette je een stap buiten Hillaryville, dan belandde je in dat andere Amerika waar je niet in dezelfde bioscoop mocht zitten als een witte Amerikaan.’

Toen hij zijn grootmoeder erover hoorde praten, besefte hij pas hoe bijzonder Hillaryvilles geschiedenis is, met zijn eigen zwarte cowboys. Maar Jones groeide op in een tijd dat Hillaryville aan het veranderen was. Zelfs dat zwarte paradijs ontkwam niet aan de crackepidemie van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig. Deze ontwrichtte overal in de Verenigde Staten zwarte gemeenschappen. Jones zag het voor zijn ogen gebeuren.

Hij heeft zijn ambigue verhouding met Hillaryville een plek gegeven. Na het intermezzo The Place You’d Most Want To Live, waarin de zanger de historische heerlijkheid van Hillaryville schetst, volgt Lord Have Mercy. Begeleid door rauwe soul – ‘het moest net zo roestig en blikkerig klinken als de trailer waar mijn vader woonde’ – zingt Jones over godvruchtig volk dat ter kerke gaat om de Here te dienen terwijl een ander deel van het dorp verlossing vindt in de crackpijp. Verhuld, dat wel. Hij heeft het over ‘sad smiling eyes’, die bijzondere combinatie van een trieste maar tegelijkertijd ook gelukkige blik die hij altijd bij crackverslaafden ziet. Een blik die hij, getuige de strofe ‘Mama, can you hear me in those sad smiling eyes’, ook aantrof in zijn eigen familie.

‘Dat nummer diende ook om het trauma met mijn verslaafde moeder te verwerken. Het is mijn inner child dat haar toeschreeuwt om tot zichzelf te komen.’ Door haar verslaving zijn ze van elkaar vervreemd geraakt, zegt hij. ‘Ze is mijn moeder, maar ze is ook niet mijn moeder, snap je? Vijf jaar geleden heb ik nog even in Hillaryville gewoond en daar heb ik haar voor het laatst gezien. Ik ging de hoek om in de supermarkt en onze boodschappenwagentjes botsten met elkaar. Zij zei ‘hey’ en ik zei ‘hey’. Toen liep ze verder met haar karretje.’

Beperkte toekomstverwachtingen

Op zijn zeventiende vertrok Jones uit Hillaryville. Er was geen perspectief voor een zwarte jongen die zijn muzikaliteit wilde ontwikkelen. ‘Toen een van mijn beste vrienden wilde gaan studeren, was de reactie van zijn ouders: ‘Dat is alleen voor witte mensen.’ Zo van: wij hebben daar als zwarten niets te zoeken, je gaat jezelf belachelijk maken. Het was alsof ze hem met plaatsvervangende schaamte binnen de gemeenschap wilden houden.’

In de kerk zingen? Prima. Jones excelleerde daar ook in. Maar klassiek saxofoon studeren? Toen Jones, die een saxofoon van zijn grootmoeder had gekregen, dat aan zijn vader voorstelde, was het antwoord: ‘Prima, maar ik ga er niet voor betalen.’ Ironisch genoeg ontmoette Jones zijn medebandleden op de Indiana University Jacob’s School Of Music waar hij daadwerkelijk klassiek saxofoon studeerde, maar ook samen met hen terugkeerde naar de soul.

Nu rekent Jones af met de beperkte toekomstverwachtingen die de sociale omgeving van hem had. In het nummer Letter To My 17 Year Old Self zingt hij: ‘Then their dream for me really got to me. And I was just a fool to believe.’

‘Ik werd door al die opgelegde kleine dromen – school, baantje, trouwen, kinderen krijgen – in beslag genomen. Ik wilde er zelf ook in geloven. Terwijl ik tegelijkertijd als religieus opgevoede jongen enorm worstelde met mijn seksualiteit. Dat krijg je als je elke zondag in de kerk hoort dat queer-zijn verkeerd is. Hoe vaak ik niet op mijn knieën aan God heb gevraagd: ‘Als dit verkeerd is, waarom laat u me het dan voelen?’

Heeft de verslaggever Moonlight gezien? Die met een Oscar bekroonde film waarin een jonge queer Afro-Amerikaan zichzelf puur uit overlevingsinstinct, een heteroseksueel macho imago aanmeet en zijn ware gevoelens jarenlang in de pauzestand zet? ‘Ik heb gehuild toen ik hem zag. Die film heeft me aangemoedigd om een deel van mezelf te laten zien dat ik zo lang verborgen heb gehouden.’

In Secrets steekt hij anderen in soortgelijke situaties een hart onder de riem: Young man keep your head up. Nobody’s gonna tell, you bout those rules that are set...Don’t let them take your humanity.

In Someday We’ll All Be Free wordt het persoonlijke politiek. In de warme, georkestreerde ballad, een cover van Donny Hathaway die voelt als een stevige muzikale knuffel, verzekert Jones dat ‘brighter days will soon be here’.

Skinny queer kid

En zo plaatst hij zichzelf in een zwarte Amerikaanse muzikale traditie – die van de sociaal en politiek relevante soundtrack waarin de strijd voor vrijheid centraal staat. Sam Cooke verzekerde al A Change Is Gonna Come. Marvin Gaye vroeg zich af What’s Going On. Jones levert een helaas noodzakelijke update met nieuwe muzikale middelen – de rap van Skypp Sam – en nieuwe namen, de huidige slachtoffers van institutioneel geweld tegen Afro-Amerikanen.

R.I.P Donny, George Floyd and Miss Bland

Tamir, they showed fear from a toy gun in your hand

Breonna, laid in bed while the bullets circulated .

Jones wil, nee móét, erover zingen. ‘Het zou een schande zijn, en ik zou mijn voorgangers een slechte dienst bewijzen, als ik het niet zou doen.’

Op de vraag of het niet ergens knaagt om te zingen over een gemeenschap die hem belette zichzelf te zijn, moet hij even kauwen.

‘Ik heb daar veel over nagedacht en ik kom altijd weer terug bij een oude dame uit de kerk. Zij was het die zei: als het gaat om de wereld veranderen, dan kiest God daarvoor de minst waarschijnlijke kandidaat. En hier zit ik dan, die ‘skinny queer kid’ van vroeger, als ambassadeur of vertegenwoordiger of hoe je het wilt noemen, van een provinciaal, conservatief gat. En ik wíl het er ook over hebben, omdat Hillaryville een voorbeeld is van wat voor moois er kan bloeien als je de zwarte gemeenschap op een menswaardige, gelijkwaardige manier behandelt. Al was het van korte duur.’

Durand Jones - Wait Til I Get Over (Dead Oceans/Konkurrent)

Balkon

In het Amerika van Durand Jones wordt de witte heteronorm steeds vaker juridisch opgelegd. ‘Het dragqueenverbod in Florida is verschrikkelijk. Ik zing en praat ook daarover, want transrechten, homorechten, zwarte rechten zijn allemaal mensenrechten.’



