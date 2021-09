Dune, de eerste grote nazomerse blockbuster, hoor je in Venetië van verre aankomen

Timothée Chalamet poseert op de rode loper met fans. Beeld Getty Images

Ze doen heus hun best, bij de organisatie van het Venetië filmfestival. De rode loper is versterkt met een opgehoogde anti-Covid muur, om een massale toestroom van publiek te ontmoedigen. Maar de massa, die zich er desondanks ophoudt, kan nog wel heel hard ‘Timothée-Timothée’ scanderen. En dan komt de ster ook, want zo is Timothée Chalamet (25). En als je twee tienermeisjes opstapelt, zo weten die tienermeisjes, kunnen ze nét boven de afschermende muur uitkijken. Zo wordt het sterrenspotten anno 2021 een soort gezelschaps-sport, hier op het Lido-eiland. En leunt Chalamet nog even ver over de muur om wat handjes te schudden, als een sprookjesprins vanaf de kasteelwand.

Publiek blij, fotografen blij, festivalorganisatie vast ook blij. Want zonder aandacht heeft zo’n tiendaagse reeks galapremières nauwelijks zin. Ook de kleinste en meer obscure filmtitels zijn erbij gebaat.

En zo hoor je een grote, of in ieder geval met grote sterren beladen nieuwe film, ook al van ver aankomen in het naar Mussolini’s smaak gebouwde festival-palazzò uit 1938, waar het gejoel en geschreeuw dof weerkaatst in de hoge kale hallen. De cast van Dune komt de perszaal binnen; de vanwege het virus lang uitgestelde mega-blockbuster, met een budget van 165 miljoen dollar. Javier Bardem, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, hoofdrolspeler Chalamet. En regisseur Denis Villeneuve, de 53-jarige Frans-Canadees die na z’n succesreeks Prisoners, Sicario en Arrival voldoende vertrouwen genoot bij de Warner-studio en groen licht kreeg voor z’n twee peperdure droomprojecten. Eerst dat vervolg op Blade Runner: Blade Runner 2049. En daarna dus Frank Herberts klassieke sf-roman uit 1965. Dune werd in de jaren tachtig al eens verfilmd door David Lynch, maar die was zelf ook ontevreden over het geflopte resultaat.

Villeneuve vangt jolig aan, bij de eerste vraag van de verzamelde pers: wat was het lastigste aan de regie van een zo kolossaal project als Dune? ‘O, dat was het regisseren van Timothée’s haar. Dat zat zó wild, en…’ Grijnslach. ‘Sorry. Nee, het lastigste bij het verfilmen van een boek dat zo rijk is en zoveel betekenis legt in de details, is het vinden van een balans. Hoeveel informatie heeft een publiek dat het boek níet kent nodig om de film te begrijpen? Het verhaal moet te begrijpen zijn, zonder het publiek te verpletteren met uitleg. Zo cinematografisch mogelijk.’

Dune, kort samengevat: hoofdpersonage Paul Artreides (Chalamet) dient z’n vader op te volgen als hertog en heerser over twee planeten, maar is - mogelijk - ook voorbestemd iets groots te verrichten voor de mysterieuze kloosterorde van z’n moeder. En de onderdrukte lokale bevolking van de gortdroge woestijnplaneet Arrakis koestert óók verwachtingen. Paul zou de verlosser zijn, die hun ecologie bevrijdt van de verwoestende ‘spice’-oogst van de boze Harkonnen, de aartsvijanden van het geslacht Artreides.

Villeneuve: ‘Ik denk dat Herbert een portret van de twintigste eeuw in gedachten had, toen hij Dune schreef. Maar het leest nu als een voorspelling van wat ons in de 21e eeuw te wachten staat. Helaas is Dune vandaag de dag enkel meer relevant: de mix van religie en politiek, de opkomst van messianistische figuren, de impact van kolonialisme, en uiteraard de problemen met het milieu. En ik geloof dat onze film de wereld nu meer te zeggen heeft dan als we ‘m veertig jaar geleden hadden gemaakt. Ik wil niet al te moralistisch overkomen, maar uiteindelijk gaat het gewoon om overleven. Dáár gaat het boek over: hoe je overleeft.’

Hij benadrukt hij dat zijn Dune enkel tot z’n recht komt op het grootste doek in de bioscoop.

‘Veiligheid staat voorop natuurlijk, in de zaal. Maar Dune is gedroomd, ontworpen, gedraaid en in elkaar gezet voor de grote zaal. Als je ‘m daar ziet, op Imax, is het bijna een fysieke ervaring. Dat grote scherm is deel van de táál van deze film.’

Het blijft iets saillants, in de filmwereld van nu. Ook de grootste filmmakers laten zich verleiden in zee te gaan met betaalzenders en studio’s die hun films tegelijk (of al snel) óók op hun eigen platform uitbrengen. En maken vervolgens van iedere gelegenheid gebruik om te verkondigen dat hun werk daar níet tot z’n recht komt. Warner zal Villeneuve’s Dune in de Verenigde Staten tegelijk met de bioscooprelease in oktober ook prompt op het eigen kanaal HBO Max aanbieden. In Nederland draait de film halverwege september al in de bioscoop.

Pal na de première oogst Dune in Venetië uiteenlopend recensies van de internationale pers. Er is alom lof voor de enormiteit van de werelden die Villeneuve en z’n ontwerpteam optrekken. De werelden, planeten, vliegtuigen, machines en reusachtige zandwormen ogen nu ook écht zoals Herbert ze ooit in de gedachten van z’n lezers opriep; iets wat eerder nog niet mogelijk was. Maar waar de een sf-klassieker in wording zag, die dikke pil van Herbert eindelijk recht doet, trof het de ander als een toch wat haastig vertelde film, waarin de vele profetische dromen van hoofdpersonage Paul alvast doen denken aan trailers voor Dune deel twee. Villeneuve weet nog niet zeker of de Warner studio ook dat tweede deel besteld; het zal van de opbrengst van deel één afhangen.