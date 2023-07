Duizend jaar worden op een dieet van zonlicht en sneeuw

Een bergstroompje in Yosemite Valley, Californië, rond 1870. Beeld Getty Images

Californië, 14 juli 1869

Wat lijkt de slaap in deze berg­lucht op de dood, en hoe snel ontwaak je weer in nieuw leven! Een vredige dageraad, geel en dieprood, gevolgd door zeeën zonnegoud die alles doen gloeien.

Binnen een uur of twee kwamen we bij Yosemite Creek, de rivier die de allergrootste waterval van Yosemite voortbrengt. De afstand tot de rand van de wand van het Yosemite-dal, waar ze een enorme duik neemt, is van hieruit slechts drie kilometer.

Rustig, haast geruisloos glijdt ze tussen de oevers die dichtbegroeid zijn met een franje van wilgen, paarse spirea, zegge, madeliefjes, lelies en akeleien. Achter deze bloemenstrook ligt een omhoog glooiende vlakte van massief graniet, veelal zo gladgeschaafd door het ijs dat het als glas glinstert in de zon.

In ondiepe kuilen staan kleine bomengroepjes. Ook een paar jeneverbessen (Juniperus occidentalis), klein en kloek, met een lichte, kaneelbruine schors en grijze bladeren, die op zichzelf staan op de door zon verweerde stenen ondergrond, buiten bereik van bosbranden, zich met dunne strengen vastgrijpend – een stevige, stormbestendige bergbeklimmer van een boom, die leeft op zonlicht en sneeuw en op dit dieet misschien al meer dan duizend jaar taai en gezond blijft.