Duizelingwekkende ontdekkingsreis van vermaard internationaal trio ★★★★☆

Daniel Ottensamer (eerste klarinettist van de Wiener Philharmoniker), Stephan Koncz (cellist bij de Berliner Philharmoniker) en pianist Christoph Traxler musiceren al vijftien jaar samen. Tijdens de eerste lockdown wilden ze twee klarinettrio’s uit het standaardrepertoire, opus 11 van Beethoven en opus 114 van Brahms, opnemen naast een aantal eigentijdse trio’s. Het project liep volledig uit de hand en uiteindelijk hebben ze zeven cd’s volgespeeld.

Hun verzameling vormt een geschiedenis van het klarinettrio, maar gelukkig is de volgorde niet strikt chronologisch. Tussen Beethovens geestigheid en Brahms’ grandeur duikt Arvo Pärt op, die citaten uit Mozart ontregelt met 20ste-eeuwse dissonantie. En tussen Ferdinand Ries – Beethovens leerling en rechterhand – en acht contrastrijke schetsen van Max Bruch klinkt een eigentijdse nachtmerrie, Nachtstück van Jörg Widmann. Het spectrum van stijlen en tijdperken is duizelingwekkend.

Uit Frankrijk komt opus 120 van Gabriel Fauré, begonnen als klarinettrio en voltooid als viooltrio, maar hier op klarinet, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Een Frans hoogtepunt is de fantasierijke vertolking van het opus 29 van Vincent D’Indy. Daniel Schnyder vermengt klassiek met jazz en filmcomponist Nino Rota zorgt voor humor en pret. Opera was de inspiratie voor Mikhail Glinka’s Trio pathétique. Ottensamers zangerige klarinet verklankt de Russische weemoed met Italiaanse flair.

Alexander Zemlinsky’s schitterend trio is schatplichtig aan Brahms en toch vernieuwend. Zijn leerling Arnold Schönberg kwam met zijn trio niet verder dan zestien maten, die hier ook zijn opgenomen. De duizelingwekkende ontdekkingsreis eindigt met het neurotische minimalisme van Per Nørgård en Magnus Lindbergs desoriënterende klankwereld, waarin elk instrument technisch tot het uiterste wordt uitgedaagd.

Het drietal benadert alles met geestdrift en nieuwsgierigheid, hoewel vertrouwde stukken zoals die van Brahms duidelijk meer tijd hebben gehad om qua articulatie en expressie te rijpen. Wie met hen op reis gaat wordt beloond met verblijdende virtuositeit en verrukkelijke ontdekkingen, en houdt er mogelijk een blijvende zwak voor klarinettrio’s aan over.

Daniel Ottensamer, Stephan Koncz & Christoph Traxler The Clarinet Trio Anthology Klassiek ★★★★☆ Decca