Duitse Netflix-film is de allerbeste film van het jaar volgens de Bafta’s, de Britse Oscars

Een kleine maand voor de uitreiking van de Oscars gaven de Bafta’s 2023 (de Britse Oscars) een indicatie waar het eventueel heen zou kunnen gaan aan het slot van het filmprijzenseizoen. De Duitse Netflix-film All Quiet on the Western Front (Im Westen nichts Neues) was de afgetekende winnaar van de avond met zeven prijzen, waaronder die voor beste film, beste bewerkte scenario, beste regie (Edward Berger) en beste niet-Engelstalige film. Met zijn zeven prijzen werd het record gebroken van het aantal Bafta’s voor een niet-Engelstalige film.

Het was minstens zo opvallend dat Everything Everywhere All At Once (ook de te kloppen film bij de Oscars) van de tien nominaties er slechts één verzilverde (voor montage).

De twee andere winnaars van de avond waren de Iers-Britse The Banshees of Inisherin en de Amerikaanse biopic Elvis. De film over de excentrieke bewoners van een eiland voor de Ierse kunst in de jaren twintig van de vorige eeuw won acteursprijzen voor Kerry Condon en Barry Keoghan, maar in de categorie beste acteur legde de favoriet Colin Farrell het af tegen Austin Butler, die de titelrol in Elvis speelde. De Iers-Britse regisseur Martin McDonagh veinsde verbazing dat zijn oer-Ierse The Banshees ook de prijs voor beste Britse film won, voordat hij eraan toevoegde dat zijn film mede door het Britse Channel 4 was gefinancierd.

De Bafta voor beste actrice ging naar Cate Blanchett voor haar rol als tirannieke dirigent in Tár. In tegenstelling tot de Oscars heeft de Britse Academy ook een prijs voor het beste (Britse) debuut ingesteld, die naar Aftersun van Charlotte Wells ging. Aftersun is vanaf deze week ook in de Nederlandse bioscopen te zien.

De prijs voor beste documentaire ging naar het door CNN geproduceerde Navalny van Daniel Roher, over de vervolgde Russische oppositieleider, en de beste animatiefilm was Guillermo del Toro’s Pinocchio; twee films waarvan bij de Oscars veel verwacht wordt.