Duitse componist Emilie Mayer, ‘de vrouwelijke Beethoven’, uit de vergetelheid gehaald ★★★☆☆

De Duitse componist Emilie Mayer (1812-1883) was in haar tijd geliefd en succesvol. Muzikaal gevormd door ballade-koning Carl Loewe werd ze zelfs de ‘vrouwelijke Beethoven’ genoemd. Van het Philharmonisches Orchester Bremerhaven krijgt ze weer wat faam terug. Onder leiding van Marc Niemann nam het orkest twee van Mayers acht symfonieën op.

Bij het openingsdeel van de Zesde symfonie word je door een donker en elegant Adagio het werk ingetrokken. Het Duitse orkest rolt vervolgens energiek het Allegro con spirito uit. De treurmars erna is lang niet zo aansprekend als die uit Beethovens Eroica bijvoorbeeld. De finale heeft wel een Beethoven-achtige bravoure; op het hoogtepunt tremolo’s in de violen en vuurwerk van pauken en trompetten.

De Derde symfonie is ondanks de bijnaam ‘Militaire’ (want een tamboerijn en trom) een stuk braver. Het orkest klinkt ook minder: valse cello, ongelijke violen. Mayers muziek is interessant om kennis mee te maken, maar blijft niet lang hangen.

Philharmonisches Orchester Bremerhaven

Emilie Mayer Klassiek ★★★☆☆ Hännsler Classic