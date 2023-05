Duitse actrice Sandra Hüller is met twee bekroonde films grote ster op filmfestival van Cannes

De Duitse actrice Sandra Hüller (links) met Justine Triet (midden) en de Franse acteur en scenarist Arthur Harari bij de 76ste editie van het filmfestival in Cannes. Beeld AFP

Welke film met Sandra Hüller wint de Gouden Palm? Dat bleek de slotvraag op het Cannes filmfestival, zaterdagavond. De jury koos uiteindelijk voor Justine Triets gelaagde en steeds weer van vorm wisselende rechtbankdrama Anatomy of a Fall (Anatomie d’une chute), waarin de Duitse actrice een schrijver speelt die wordt vervolgd voor de dood van haar Franse echtgenoot.

Hét beeld van de uitreiking in het festivalpaleis aan de côte d’azur was het publiek-shot van de door de pers al tijdens de 76ste editie tot ‘koningin van het bal’ uitgeroepen 45-jarige Hüller, toen even eerder de Grand Prix (ook wel tweede prijs) er al uit ging. Die werd toegekend aan de Engelsman Jonathan Glazer (58) voor diens verbijsterende Holocaustfilm The Zone of Interest. Oók met weergaloos spel van Hüller, als de verbeten aan haar luxe leventje onder de aswolken in Auschwitz vasthoudende echtgenote van kampcommandant Rudolf Höss.

De blijdschap straalde van het gezicht van de actrice, die door de winst van de Grand Prix voor haar ene film ook meteen wist dat Anatomy of a Fall vervolgens enkel nog de hoofdprijs kon winnen. Want dat Triets rechtbankdrama niet zonder prijs naar huis zou gaan stond al vast; Cannes roept de winnaars terug voor het slotgala, zonder te verklappen om welke prijs het gaat.

Derde vrouw

Al leek de naast Hüller gezeten regisseur het allemaal nog niet te kunnen geloven. De 44-jarige Française is pas de derde vrouw in de geschiedenis die de Palm d’Or wint, na Jane Campion (The Piano, 1993) en Julia Ducournau (Titane, 2021). Ze droeg de Palm - geen verrassing - op aan Hüller: ‘Zonder jou had ik deze film niet kunnen maken. Dank, dat ik je brein en lichaam mocht gebruiken.’

In Anatomy of a Fall tuimelt de Franse echtgenoot van een Duitse successchrijver uit het raam van hun bergchalet, met een voor of tijdens de val ingedeukte schedel. De rechtszaak, waarbij veel afhangt van de getuigenis van haar slechtziende zoontje, gaat gaandeweg over in een publieke ontleding van de beschuldigde vrouw, waarbij haar seksualiteit en werk als romancier wordt opgevoerd als incriminerend bewijsmateriaal.

Triet regisseerde eerder onder meer de spitsvondige komedie Sibyl uit 2019, waarin Hüller een bijrol speelde. ‘Dit is mijn meest intieme film’, sprak de regisseur. Ze schreef het script samen met acteur en scenarist Arthur Harari. ‘Ik wilde er eerst een serie van maken, maar mijn producenten zeiden: het is een film. Ik ben ze dankbaar.’

Jonathan Glazer met de Grand Prix voor zijn film The Zone Of Interest. Beeld AFP

Hoofdrolspelers

Ook cineast Glazer eerde bovenal zijn hoofdrolspelers, naast Hüller ook de als kampcommandant Rudolf Höss optredende Duitse acteur Christian Friedel. ‘Dank dat jullie de moed hadden om dit koppel te portretteren. En zo ook de vraag aan het publiek te belichamen: in hoeverre zijn wij als zij?’ In The Zone of Interest laat Glazer de gruwelen van het kamp nét uit beeld. We horen en voelen de horror voortdurend op de achtergrond, terwijl het gezin Höss een succesvol en voorbeeldig leven meent te leiden.

Vooraf had juryvoorzitter Ruben Östlund, die vorig jaar zijn tweede Palm won met Triangle of Sadness, beloofd dat zijn jury níet zou kiezen voor consensus. De hoofdcompetitie telde dit jaar 21 titels, waarvan er zeven door een vrouw zijn geregisseerd; een record in Cannes.

De prijs voor beste regie ging naar The pot-au-feu van de Frans-Vietnamese regisseur Tran Anh Hung (60), een drieënhalf uur lang 19de eeuws drama over liefde en de bereiding van eten met acteurs Juliette Binoche en Benoit Magimel, waarin enkel de - zeer smakelijke - eerste kookscène al dik een half uur in beslag neemt.

Juryprijs

Aki Kaurismäki (66) won de juryprijs voor met het voor het oeuvre van de Finse cineast kenmerkende Fallen Leaves, een droogkomische en melancholische komedie over twee verliefde Finnen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, van wie er een drankzuchtig is. De prijs voor het beste scenario werd gewonnen door de Japanner Yuji Sakamoto, die het script schreef voor Monster. Die nieuwe speelfilm van zijn gevierde landgenoot en eerdere Palm-winnaar Hirokazu Kore-eda gaat over de gemankeerde vriendschap tussen twee Japanse schooljongens, en wordt verteld vanuit meerdere perspectieven.

Hüller mocht na de bekroning van haar films in het topsegment geen prijs meer krijgen voor beste actrice, zo zijn de regels in Cannes. En dus won de Turkse Merve Dizdar (36) die categorie voor haar mooie rol in About Dry Grasses, het nieuwe en drieënhalf uur lange drama Nuri Bilge Ceylan, eveneens oud-palmwinnaar (voor Winter Sleep). In de film over een schooltje in de achtergestelde Turkse regio komt een zelfzuchtige kunstdocent in conflict met een leerlinge en het schoolbestuur.

De Turkse Merve Dizdar won de prijs voor beste actrice. Beeld AFP

Koji Yakusho (67), bekend van zijn rollen in Tampopo en Babel, won de mannelijke evenknie voor Perfect Days. De Japanse steracteur speelt een knap ingetogen en gevoelige rol als een zeer consciëntieuze toilet-schoonmaker in Tokyo, die de banden met zijn familie heeft doorgesneden. Geregisseerd door de Duitse film-veteraan Wim Wenders, die in 1984 de Palm won voor zijn Amerikaanse roadmovie Paris, Texas.

De Camera d’Or, de prijs voor beste debuut, ging naar het in het Un Certain Regard opgenomen Vietnamese drama Inside the Yellow Cocoon Shell, van Thien An Pham.