Dubbel zondebok is een doorwrochte studie over Joodse journalisten in Nederland ★★★★☆

‘Tegen de Jood is Hitler te velde getrokken. Zijn verdere leven is aan die strijd gewijd.’ Dat schreef Levinus van Looi, correspondent van het sociaaldemocratische dagblad Het Volk, op 7 november 1931, anderhalf jaar vóór Adolf Hitler aan de macht kwam. Een profetische uitspraak, maar zeker niet de enige gedurende de jaren dertig. Een groot deel van de Nederlandse pers, met name de liberale en socialistische bladen, volgde de opkomst en daden van het nationaalsocialisme in Duitsland uiterst kritisch.

Van Looi zelf berichtte ook over de Rijksdagbrand in februari 1933, die Hitler het voorwendsel verschafte om de parlementaire democratie uit te schakelen. En hij schreef tientallen artikelen over een nieuw fenomeen in het Duitse strafrechtwezen: het concentratiekamp waar politieke tegenstanders van de nieuwe orde en Joden zonder aanklacht heen werden gestuurd en waar de behandeling wreed en onmenselijk was.

Dit valt te lezen in Dubbel zondebok – Joodse journalisten in tijden van antisemitisme en vervolging 1920-1945 van Piet Hagen, die eerder naam maakte met een prachtige biografie van socialistenleider Pieter Jelles Troelstra en met een doorwrocht boek over de Nederlandse koloniale oorlogen in Indonesië.

Centraal in Dubbel zondebok staan de activiteiten en lotgevallen van de Joodse journalisten in ons land. Hagen telt er in 1940 218, plus 125 fotografen, tekenaars en illustratoren: bij elkaar 343. Van hen zijn er 104 door de nazi’s om het leven gebracht, 6 stierven door eigen hand (meestal in de wanhoop van de eerste dagen na de Duitse inval), 57 Joodse journalisten wisten het buitenland te bereiken, 151 overleefden de oorlog door onder te duiken en 15 kwamen levend terug uit de concentratiekampen.

Onderduik

Een huiveringwekkende statistiek (bijna een op de drie Joodse journalisten is omgebracht), maar cynisch genoeg is dit beeld nog een stuk gunstiger dan dat van de totale Joodse bevolking van Nederland. Hagen verklaart dit doordat de Joodse journalisten vóór de oorlog midden in de Nederlandse samenleving stonden, veel contact hadden met niet-Joodse collega’s en goed waren geïnformeerd. Daardoor wisten sommigen op tijd te vluchten en hadden anderen ruimere mogelijkheden om onder te duiken dan Joodse lotgenoten van wie het contact zich tot de eigen kring beperkte.

Het bijzondere van Dubbel zondebok is dat Hagen het streven van de nazi’s om de Joden uit de journalistiek te verwijderen en hen vervolgens fysiek te elimineren in een zeer rijke context plaatst. Hij gaat in op de voorgeschiedenis in Duitsland en in Nederland, beschrijft hoe de Nederlandse pers werd omgevormd tot een propaganda-instrument voor de bezetters en laat zien hoe men zich daaraan aanpaste of zich juist verzette.

Ook duikt hij diep in de wereld van de emigranten in Londen. Hij belicht de betekenis van oorlogsdagboeken zoals die van Etty Hillesum of Philip Mechanicus in Westerbork en ten slotte komt de naoorlogse geschiedschrijving van Loe de Jong en Jacques Presser nog aan bod. Het boek is grondig en gelaagd. In zijn poging het thema tot leven te brengen illustreert Piet Hagen zijn hoofdstukken met tal van portretten en portretjes van Joodse journalisten en fotografen.

Soms werkt dat goed, zoals bij Loe de Jong van wie Hagen op verschillende plekken in het boek de vlucht naar Engeland beschrijft, het verblijf in Londen, het lot van de achtergebleven familie en de naoorlogse historische verwerking. Bij elkaar levert dat een fraai, genuanceerd beeld op. De talrijke korte schetsen van minder bekende journalisten hadden evenwel iets selectiever mogen zijn; ze zijn te beknopt om betrokkenheid op te roepen en leiden enigszins af van het toch al zo veelomvattende verhaal.

Radio Oranje

Een interessante paradox waarbij Hagen uitvoerig stilstaat, is dat in Londen naar verhouding veel Joodse journalisten verbleven, terwijl er tegelijkertijd (te) weinig werd gewaarschuwd tegen het afvoeren van de Joodse bevolking naar vernietigingskampen, ook toen de werkelijkheid over wat daar gebeurde al bekend was. De auteur heeft hier een hard oordeel over. Hagen: ‘Als de regering in Londen en de journalisten van Radio Oranje meer openheid hadden betracht over wat ze wisten (of konden weten), zouden de Joden in Nederland die daartoe de mogelijkheid hadden waarschijnlijk vaker besloten hebben onder te duiken.’

Dat zou met andere woorden levens hebben kunnen redden. Waarom gebeurde het dan niet? Loe de Jong heeft hier veel later, in zijn Herinneringen, op gereflecteerd en Hagen haalt die passage aan. ‘Er speelde zich’, aldus De Jong, ‘ik wist het, in heel Europa een catastrofale tragedie af en ik voelde mij persoonlijk volstrekt onmachtig om deze (…) te keren. Ik meende mij het nuttigste te maken door op mijn post bij Radio Oranje mijn bescheiden bijdrage te leveren tot de eindoverwinning. Ik heb, vind ik nu, te veel aan die eindoverwinning, te weinig aan de Joden gedacht.’

Er zitten in dit stukje twee elementen die de terughoudendheid om te spreken over de genocide helpen verklaren: persoonlijke verlamdheid, die ook met zich meebracht dat mensen de ontstellende berichten uit Polen niet konden of wilden geloven. En angst om door veel aandacht voor dit gruwelijke nieuws de geallieerde oorlogsstrategie te doorkruisen.

Maar er waren meer factoren die een rol speelden. De nazi’s discrimineerden de Joden en sloten ze uit. Daartegenover stelde de regering in Londen en koningin Wilhelmina dat Joden en niet-Joden één waren en gelijk moesten worden behandeld. Een prijzenswaardig uitgangspunt, maar het kon het zicht verduisteren op het feit dat Joden juist anders en veel slechter werden behandeld dan anderen en dat het bittere noodzaak was hierop te wijzen en de bevolking hiertegen te mobiliseren.

Ten slotte is er nog een andere, banalere oorzaak voor de geringe urgentie bij het aan de orde stellen van de Jodenvervolging: niet alle vooroorlogse bewindslieden en ambtenaren in Londen waren zelf vrij van antisemitisme. Zo vermeldt Hagen dat de minister van Oorlog, Van Lidth de Jeude, in zijn oorlogsdagboeken van de 1.700 pagina’s er minder dan twee aan de Jodenvervolging besteedde. Wel had hij het herhaaldelijk over ‘het Jodenkliekje dat (in Londen) pers en radio bedisselt’.

Papegaaien

In bezet Nederland verliep de omvorming van de voorheen pluriforme pers tot een pro-Duits papegaaienkoor vlotjes. De gelijkschakeling begon op de avond van 15 mei 1940, de dag van de capitulatie bij het Algemeen Nederlands Persbureau, ANP. Daar eiste de Duitse persattaché Hushahn het ontslag op staande voet van alle Joodse redacteuren en medewerkers. Hij kreeg zijn zin. Het Volk, Het Algemeen Handelsblad en De Telegraaf volgden. Op 2 mei 1941 werd de operatie voltooid met het Journalistenbesluit dat officieel vastlegde dat Joden geen journalist kunnen zijn.

De Groene Amsterdammer staakte haar verschijning in de herfst van 1940, een jaar later deed de Volkskrant hetzelfde. Zo’n honderd ervaren journalisten, die ontslag hadden genomen of ontslagen waren, wijdden samen met veel nieuwkomers in de journalistiek hun krachten aan de ondergrondse pers die miljoenen Nederlanders bereikte. Met gevaar voor eigen leven boden zij tegenwicht tegen de giftige nazipropaganda in de officiële media.

Maar de meeste journalisten van de gevestigde bladen bleven. Piet Hagen noemt hun houding ‘weinig indrukwekkend’. ‘Voor veel journalisten wogen materiële belangen zwaarder dan morele bedenkingen’, concludeert hij. Dat is geen compliment voor onze beroepsgroep, die ook toen al de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel had, maar onder druk in meerderheid toch bereid was daarvan afstand te doen.

Piet Hagen: Dubbel zondebok – Joodse journalisten in tijden van antisemitisme en vervolging 1920-1945. De Arbeiderspers; 718 pagina’s; € 39,99.

