Dua Lipa schaart zich met haar show in de Ziggo Dome moeiteloos tussen de allergrootsten ★★★★☆

De Engelse popzangeres Dua Lipa treedt op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Beeld Paul Bergen

Een ongelukkiger moment voor de release van haar tweede album had de toen 24-jarige Dua Lipa niet kunnen kiezen. Future Nostalgia verscheen eind maart 2020, toen corona alles, dus ook de popwereld, voor het eerst in het slot gooide. De Engelse zangeres van Kosovaars-Albanese afkomst zag haar geplande wereldtour diverse keren uitgesteld. Op het kaartje dat dinsdag toegang verschafte tot het eerste van twee uitverkochte concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome stond 5 oktober 2021 als datum.

Toch was het juist een album als Future Nostalgia dat veel popliefhebbers de afgelopen jaren steun zal hebben gegeven. Alle liedjes bleken instant popklassiekers en elke beluistering was goed voor een troostmoment. Dus als dinsdagavond Dua Lipa met een welgemeend ‘Amsterdam, godverdomme, ik ben zo blij’ haar kennis van de Nederlandse taal demonstreert, voelt dat ook voor de 17 duizend bezoekers als een bevrijding. ‘We gaan allemaal naar de klote’, floept ze er ter volle instemming nog even uit voordat ze Be the One inzet.

De show is dan al flink op dreef, de roze catsuit zal aanstonds worden ingeruild voor een zilver, glitterend balletpakje. Dua Lipa zingt geweldig: niet overdreven zoekend naar lange noten, maar precies met die warmte en beheersing die haar popliedjes zo onweerstaanbaar maken.

Dua Lipa in de Ziggo Dome. Beeld Paul Bergen

Haar vocale vangnet wordt gevormd door een vierkoppig koortje, de band staat half verstopt achterin. Alle aandacht kan uitgaan naar de zangeres in het middelpunt van een voortreffelijk synchroon bewegende dansgroep (acht vrouwen, twee mannen). Het oogt en klinkt allemaal voorbeeldig. Vanaf de eerste noten van Physical is het duidelijk dat het een zeldzaam opbeurende avond gaat worden. De vaart zit er vooral aan het begin goed in, het volume en aantal beats per minute wordt langzaam opgevoerd om in het derde deel net Hallucinate tot een daverende discoclimax te komen. Dan is er met Cold Heart het enige rustmoment, wanneer Elton John via videoverbinding de zaal toezingt.

En ook het minste onderdeel van de show, die dan naar een finale in de ruimte toewerkt. Er komen sterren en planeten uit het plafond, Dua Lipa heeft haar zoveelste loopje over de catwalk naar het platform in het midden van de zaal gedaan en mag Levitating zingend in een wolk van sterrenstof even de lucht in. Dit is het enige echt overdadige aan de show waarin zang en dans voor het meeste spektakel zorgen. Los dan van die merkwaardige grote opblaasbare kreeft die tijdens We’re Good dreigend achter haar bewoog. De betekenis van deze ‘kreeftaanval’ werd niet duidelijk. Maar een show die zo nadrukkelijk vooral wil amuseren, en zo volgepakt boordevol euforische popmomenten, zit mag best nog wat te raden laten. Ziggo Dome heeft van Madonna en Beyoncé tot Ariana Grande en Lady Gaga veel grote popvrouwen welkom geheten. Dua Lipa schaart zich nu moeiteloos tussen de allergrootsten met een show waar je blijmoediger vandaan kwam dan je erheen ging.