Dry Cleaning biedt een wonderlijk aanstekelijk en muzikaal meeslepend duel tussen zanger en gitarist ★★★★☆

Dry Cleaning Beeld Hanna-Katrina Jędrosz

Eens kijken, wat kan er weg? Bakpoeder. Potje mayonaise. En wat te doen met deze worstjes? Even het vet uit de braadpan wassen...

Het voorgaande is een songtekst, van de Londense postpunkband Dry Cleaning: een stukje uit Leafy, haast letterlijk vertaald. Frontvrouw Florence Shaw zingt de woorden niet, maar neuzelt ze. Je ziet haar al scharrelen in haar keuken, hardop babbelend tegen zichzelf.

Het is het handelsmerk van de groep: de sonore praatzang van Shaw en de overtuiging dat in al het alledaagse een liedje zit.

Leafy opende vrijdagavond de rij in het volle Doornroosje in Nijmegen, het eerste van vier Nederlandse zaaloptredens. In juli volgt een bezoek aan festival Down The Rabbit Hole.

In de huidige Britse postpunkgolf onderscheidt Dry Cleaning zich met lichtheid, humor en een onderkoelde toon, maar pas op: onder het goed verstaanbare neuzelproza van Shaw, de kleine vrouw met de lange sluike haren, woekeren de gitaarpartijen van Tom Dowse, die in Nijmegen de stiekeme voorganger van de band blijkt. Zijn gitaar vertelt een eigen verhaal, zingt eigen melodieën en geeft karakter, kleur en richting aan het bandgeluid.

Het is ook Dowse die met zijn snijbrander gaandeweg de intensiteit opschroeft, met als hoogtepunten het lekker gemeen klinkende Magic of Meghan (van hun eerste EP uit 2019) en Scratchcard Lanyard, de culthit van debuutalbum New Long Leg uit 2021.

Zo krijgt een Dry Cleaning-concert de trekken van een duel: Shaw probeert monotoon te maken, Dowse probeert dat te voorkomen. Het resultaat is wonderlijk aanstekelijk en muzikaal meeslepend, met dank ook aan de sterke, geoliede ritmesectie.

Anderhalf uur Dry Cleaning? Dat kon weleens wat lang zijn, maar dat bieden ze je ook niet. Uurtje. Klaar. Precies goed.