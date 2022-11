Drummer Sarathy Korwar maakt een magistrale mix van Indiase percussie, jazz en dance ★★★★★

Sarathy Korwar groeide op in India en vertrok als tiener naar het Verenigd Koninkrijk. Als jonge jongen was hij geïnteresseerd in Indiase ritmes en de bijbehorende instrumenten, zoals de kleine en venijnige tabla-trommels. En in Londen ging hij door met zijn percussieve zoektocht: hij werd een begenadigd drummer en raakte verslingerd aan de jazz.

In zijn muziek komt zijn hele geschiedenis samen. Op zijn magistrale, derde album Kalak horen we Korwar als stuwende maar bescheiden drummer: zijn ritmes laten de tracks onweerstaanbaar grooven, maar Korwar laat nergens horen hoe goed hij is in het rijk gevarieerde slagwerk. Korwar is vooral een bandleider.

In de openingstrack To Remember laat hij een zware baritonsax stoten naast de opzwepende Indiase zang van Kushal Gaya, repeterende dwarsfluiten, zijn eigen ritmes en een vet bassende synthesizer. Je weet dan ongeveer wat je te wachten staat: een oncontroleerbare stijlenmix die voert van spirituele jazz tot Balkanbeats en traditionele Indiase muziek. En daarin is dan vooral ook de dansvloeropwinding van de dance en de dub voelbaar. Na het dwingende, meeslepende begin van het album pakt Korwar halverwege het album zijn rust. In de toptrack Back in the Day, Things Were Not Always Simpler bliepen opgewonden orgels naast spookachtige stemmen en weer van die vervreemdende fluitgeluiden, maar heerst ook de regelmaat van een pompende bas en bassdrum, waardoor Korwar toch ook herinneringen oproept aan de Indiase en Aziatisch-Britse dance uit de jaren negentig, van voorgangers als Nitin Sawhney.

Waar de wonderlijke en betoverende ‘Indo-jazz’ van Korwar vandaan komt maakt natuurlijk weinig uit. Het album is zo sterk omdat het weer eens wat nieuwe muzikale vergezichten opent. Vergezichten waar je gelijk op af wilt.

Sarathy Korwar Kalak Elektronisch ★★★★★ The Leaf Label

Sarathy Korwar Beeld Fabrice Bourgelle