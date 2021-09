Drugsdealer Isabelle Huppert speelt een vermakelijk kat-en-muisspel met de politie ★★★☆☆

Mama Weed

Isabelle Huppert dealt drugs. Dat is het verkooppraatje voor Mama Weed, een Franse crime-komedie waarin deze grande dame politietolk Patience speelt die door omstandigheden anderhalve ton hasj moet zien te verkopen via een stel nitwits van dealers. Voor ze het weet rommelt ze, verkleed als puissant rijke Marokkaanse vrouw, met prepaidtelefoontjes en neemt ze een voormalige drugshond in huis.

Het woord ‘vrouwensolidariteit’ valt en Patience maakt nog even het punt hoe mensen voor 3 grammetjes wiet de bak in gegooid worden en daar radicaliseren – wie wil kan hier zelfs een vleugje olijke maatschappijkritiek in zien. Het is nét genoeg om de stereotypen te compenseren, in ieder geval. Belangrijker: het kat-en-muisspel dat ze speelt met haar werkgever, de politie, is best vermakelijk, en daar draait het om in deze weinig om het lijf hebbende komedie.