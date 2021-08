Dropfruit Duo IJsjes: weinig drop, wel lekker

Door een lang hiaat van Het Nieuwe Eten misten we vorig jaar de lancering van Red Bands Dropfruit Duo IJsjes, en dat halen we aan de betrekkelijk zonnige uitloper van een verregend ijsjesseizoen graag nog even in. Al was het maar dat we daarmee in één klap van twee heel suffe dwanggrappen af zijn: 1) Dat als iemand van de redactie naar de snoepautomaat loopt het steevast over Rob Fruitduo gaat (vrij naar, oké boomer, de gewezen presentator van Waku Waku) en 2) Dat als een vriend van een vriend van Het Nieuwe Eten ter sprake kwam die Redbad heette we dwangmatig aanvulden ‘als je voor pret bad’. Zo, die hoeven we nu nooit meer te maken.

De combinatie drop en fruit-waterijs is uiteraard niet nieuw, het Italiaanse cultijsje Liuk, citroenijs op een laurierdropstokje, was er al eerder dan het Dropfruit Duo IJsje (spatiëring conform de verpakking). Ook vermeldenswaard: Venco maakt sinds enige tijd een Schoolkrijt-ijsje, munt-vanille-anijsijs met zachte dropvulling.

De Dropfruit Duo IJsjes zitten per 10 in een doos in de smaken sinaasappel, ananas en aardbei, in de doos die wij aanschaften in de verhouding 4-3-3. Die kleurkeuze geeft ze consumentenpsychologisch een voorsprong, qua hebberigheid en dooreet-factor, weten we sinds Hiske Versprilles winegum-onderzoek in deze krant. Ze zijn vertederend klein, en het droplaagje, dat desoriënterend genoeg de textuur heeft van goedkope chocola, is nogal dun. Dat beetje kwijlerige dat je krijgt van Dropfruit Duo's kauwen zit er dan ook niet in helaas, en de smaakbalans slaat nogal door naar de aanmaaklimonadeachtige fruitsmaak. En toch: ook hier werkt dat umami van de drop met het zurige van het fruit weer prima. Zeker in de nasmaak.

Cijfer: 7