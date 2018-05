Dronken man gaat met metalen paaltje schilderij van Repin te lijf in Moskous museum

Vrijdag vlak voor sluitingstijd van het Tretjakov-museum in Moskou ging een bezoeker het grote werk, waarop Ivan de Verschrikkelijke zijn stervende zoon in zijn armen houdt, te lijf met een van de metalen paaltjes die voor de afzetting worden gebruikt.

Hierbij brak het beschermingsglas, wat diepe sneden in het doek veroorzaakte. In Russische media is te lezen hoe de onmiddellijk gearresteerde aanvaller het spoor bijster raakte nadat hij wodka had gedronken, iets wat hij, naar eigen zeggen, nooit deed.

Omstreden status

Het werk van Repin stamt uit 1885 en had in kringen van Russische nationalisten een omstreden status. Zij betwisten dat Ivan zijn eigen zoon zou hebben vermoord, zoals in de weergave van Repin wordt gesuggereerd. Hoewel een centraal deel van het doek beschadigd is, bleven de gezichten van Ivan en zijn zoon ongeschonden.

Het werk is in 1913 al een keer eerder aangevallen door een man met een mes. Repin leefde toen nog en nam de restauratie van het werk zelf op zich.

Begin deze eeuw was het doek te zien in het Groninger Museum. Een overzichtstentoonstelling van het werk van de schilder trok toen 250 duizend bezoekers.