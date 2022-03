Drone Mass van de IJslandse componist Jóhann Jóhannsson is sereen en sacraal, maar ook angstaanjagend ★★★★☆

Jóhann Jóhannsson: Drone Mass Beeld rv

De IJslandse componist Jóhann Jóhannsson koos een treffende titel voor een koorwerk dat hij in 2015 schreef op verzoek van het American Contemporary Music Ensemble. Zijn Drone Mass dekt de lading: het stuk voor vier strijkers, zes stemmen en elektronica klinkt enerzijds als een ‘drone’ en dus als die betoverende en langgerekte, eeuwig gonzende klank uit bijvoorbeeld de Indiase traditionele muziek. Maar dankzij de stemmen van het Theatre of Voices onder leiding van Paul Hillier voelt het bijna een uur durende werk ook als religieuze kerkzang, met zuivere polyfonie die teruggrijpt naar de Renaissance.

De in 2018 overleden componist, vooral bekend van zijn aangrijpende soundtracks, waakte er altijd voor te veel betekenis aan zijn muziek te koppelen. Hij liet zich graag meevoeren door zijn emoties en vrije, scheppende geest. Maar hij bekende voor Drone Mass ook geïnspireerd te zijn geweest door die andere drone, het kleine zwevende object dat ons mensen registreert of zelfs bombardeert. In de muziek die nu voor het eerst op een album is uitgebracht, hoor je ook echt hoe de violen, cello’s en stemmen opkomen en weer verdwijnen als zwevende elementen.

Maar het stuk in elf delen werkt vooral goed als je er de gedachten bij uitschakelt. Het geluidsuniversum dat Jóhannsson schept is uniek en prachtig. In Two is Apocryphal dalen serene violen, sopranen en basstemmen langzaam af naar een verstilde vlakte, in een woordloze cadans. De sfeer is mystiek, zoals in de sacrale minimale muziek van Arvo Pärt. Tryptich in Mass daarna is verontrustender: de IJslander laat schrille dissonanten opkomen bij stotende zang, om daarna rust te zoeken bij repetitieve violen die doen denken aan de hypnotiserende oeuvres van Steve Reich en Philip Glass.

De klankenwereld wordt duister en massief als Jóhannsson zware elektronische geluiden laat binnenrollen, naast traag afbuigende keelklanken uit een andere wereld. De muziek balanceert prachtig tussen kalme ambient en minimal én angstaanjagende horrormuziek. Het stuk The Low Drone of Circulating Blood bijvoorbeeld, had in de score voor The Shining van Stanley Kubrick niet misstaan. Een ijzersterk autonoom werk van Jóhannsson, dat nog maar eens laat horen hoezeer de componist wordt gemist.

Jóhann Jóhannsson Drone Mass Neoklassiek/ minimal ★★★★☆ Deutsche Grammophon/ Universal