‘Drinkt Soekalakoe thee’ was niet zo’n onschuldige oproep als op het eerste gezicht leek

‘Verhalensalon’ in het Haags Historisch Museum als onderdeel van de tentoonstelling over het koloniale verleden. Beeld Kim Verkade

Hoe stel je een aantrekkelijke tentoonstelling samen over de koloniale geschiedenis van een stad die vooral bekendstaat om zijn weinig tot de verbeelding sprekende ambtenaren en bestuurders?

Voor die vraag zag het Haags Historisch Museum zich gesteld toen het besloot tot de expositie Koloniaal Den Haag – een onvoltooid verleden, die deze lente en zomer te zien is. De keuze voor dit thema lag voor de hand: 2023 is een herdenkingsjaar, waarin op diverse fronten wordt stilgestaan bij het afschaffen van de slavernij, honderdvijftig jaar (plus tien jaar nasleep) geleden.

Hoewel Den Haag geen handelsstad was, zoals Amsterdam, Rotterdam of Vlissingen, speelde het als regeringscentrum wel een grote rol in het koloniale systeem. De vorig jaar verschenen studie Het koloniale en slavernijverleden van Hofstad Den Haag maakte dat duidelijk, voor zover niet alle exotische straatnamen al sinds jaar en dag een vingerwijzing zijn. Den Haag is bovendien ‘de weduwe van Indië’, zoals we dankzij Tante Lien weten. Bij de presentatie van het boek bood burgemeester Jan van Zaanen excuses aan voor het feit dat vorige generaties het kolonialisme ‘hebben ondersteund en ervan hebben geprofiteerd’.

Gebukt onder het beleid

Het museum heeft voor de tentoonstelling twee belangrijke keuzes gemaakt, die goed uitpakken. Aan elf koloniale bestuurders werden elf tegenhangers gekoppeld, mensen die gebukt gingen onder in Den Haag uitgedokterd beleid of zich daartegen teweer stelden. In de laatste zaal van deze, overigens beperkte, tentoonstelling wordt de doorwerking van het verleden in het heden door middel van mondelinge geschiedenis duidelijk gemaakt.

Wat betreft de koppels: voor bijvoorbeeld gouverneur en minister Alexander Idenburg is Raden Mas Jodjana als tegenhanger bedacht. Idenburg, over wie vorig jaar een uitstekende biografie verscheen, was de man van de ‘ethische politiek’. Die verbeterde het dagelijks leven van de Indonesische bevolking, onder meer door toegang tot onderwijs.

Raden Mas Jodjana kreeg de gelegenheid in Nederland economie te studeren. In plaats van daarna een inheemse bestuurspost in te nemen, werd hij een Europese beroemdheid als danser. De boodschap aan de bezoeker: ‘Het nieuwe beleid heeft een voor Nederland ongewenst effect. In Nederland studerende Indonesiërs gaan zich inzetten voor een gemeenschappelijk ideaal: een onafhankelijk Indonesië.’

Zoveel mogelijk geld verdienen

De tentoonstelling richt zich ook op de Caribische eilanden en Suriname. Over de schuttersstukken uit de collectie wordt opgemerkt: ‘Veel Haagse bestuurders hadden (privé)belangen bij de koloniën.’ Zij waren bijvoorbeeld ‘bewindhebber’ in de West-Indische Compagnie. Het economische bestuurdersbelang verklaart mede waarom het koloniale systeem lang stand kon houden. ‘Er moet zoveel mogelijk geld worden verdiend in de koloniën, voor het land en voor henzelf.’ Dat was de keerzijde van zo’n op het oog onschuldige oproep die op een theebus in een vitrine staat: ‘Drinkt Soekalakoe thee’.

‘Koloniaal Den Haag – een onvoltooid verleden’. Beeld Mike Bink

Om de bezoeker nog wat verder tegemoet te komen, zijn ook vragen en antwoorden aan de wanden gehangen. ‘Wat heeft het Haagse gemeentebestuur te zeggen over de koloniën?’ Of: ‘Profiteren er ook Haagse bedrijven van de koloniën?’ (Ja, onder meer Shell, Billiton en Pander.) En: ‘Is het koningshuis betrokken bij het koloniaal bestuur?’ Koning Willem-Alexander laat de komende drie jaar onderzoek doen naar zijn familiegeschiedenis, maar hier staat het antwoord al. ‘Ja, het Nederlandse koningshuis heeft het koloniale beleid gesteund en soms zelf vormgegeven.’

Via verzet en dekolonisatie komen in de laatste zaal ‘gewone’ Hagenaars aan het woord. Marisol Kemmel leende een stoel en een armband uit aan het museum, stukken van haar voorouders die in slavernij zijn geboren of werkten als contractarbeiders, en die het verleden letterlijk tastbaar maken. Dit deel van de tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met lokale organisaties en enkele woongemeenschappen.

Vergelijkende blik ontbreekt

Het museum moest zich beperken, en daardoor ontbreekt de vergelijkende mondiale blik. Aan het begin is er wel een korte film met uitleg over het kolonialisme. In bijvoorbeeld het in 2016 geopende museum voor Afrikaans-Amerikaanse geschiedenis in Washington laten de eerste panelen van de permanente expositie een breed beeld zien voordat wordt ingezoomd op de VS. Van de koloniale grootmachten was Nederland de kleinste speler. Engeland, Portugal en Frankrijk namen het leeuwendeel van de slavenhandel voor hun rekening, Nederland slechts 6 procent.

In een herdenkingsjaar is zo’n relativering wellicht minder relevant en zeker voor de betrokkenen verandert dat niets aan hun eigen geschiedenis. Die persoonlijke band wordt gelukkig ook belicht met voorbeelden van wat verloren ging. Marilyn Fikenscher toont op een dia het Groot Nieuw Volledig Oost-Indisch Kookboek dat haar oma in 1954 meenam toen zij zich definitief in Nederland moest vestigen. Zo had ze ‘een klein stukje thuis’ binnen handbereik. Op het omslag staat een illustratie die wij nu als racistisch zien, dat dan weer wel.

‘Koloniaal Den Haag. Een onvoltooid verleden’. Tot en met 3 september in het Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7.