Drijvende tuinen en machtige pannekoeken: de beste plekken in Amiens

Ellès Kattar-Luttikhuis (58) woont in Amiens, in de regio Picardië in Noord-Frankrijk. Ze was 25 toen ze naar Frankrijk ging, waar ze haar Libanese man ontmoette. Jarenlang woonden ze in Parijs met hun drie kinderen, maar sinds vijf jaar dus in het veel kleinere Amiens aan de Somme. Kattar-Luttikhuis is beeldhouwer, ruimtelijk vormgever, zoals ze zelf zegt, kunstdocent, docent Nederlands en stadsgids in Amiens.

‘Ik vond Amiens meteen al een stad met een dubbel karakter en daarom zo interessant’, zegt ze. ‘Het heeft die ongelooflijke, gotische kathedraal, de herinnering aan een rijk verleden, maar het is aan de andere kant een gewonde stad. In beide oorlogen is 60 procent van Amiens verwoest, dat heeft de Amiénois echt beïnvloed. De stad beschikt niet over het grenzeloze zelfvertrouwen van Parijs, Picardiërs zijn armer en voelen zich altijd wat achtergesteld, maar er is veel saamhorigheid en warmte en dit is bovendien een vrolijke studentenstad.’

Uit Adams rib

Ellès Kattar-Luttikhuis: ‘De kathedraal is – stel je voor – twee keer zo groot als de Notre-Dame in Parijs en wonderbaarlijk genoeg gespaard gebleven in alle oorlogen die hier zijn uitgevochten. Amiens, hoofdstad van het departement Somme, lag midden in de vuurlinie in la Grande Guerre. Het beeldje van het huilende engeltje achter in de kerk, l’Ange pleureur, is nog altijd het symbool van het verdriet van de soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. De bouw van deze Notre-Dame begon al in de 13de eeuw. De stad was rijk geworden door wede, een plant waaruit kostbare blauwe kleurstof voor textiel en schilderverf werd gewonnen. Ik wijs mijn groepen graag op het bijbelse scheppingsverhaal in steen in de rechterportiek, waar je letterlijk ziet hoe Eva uit Adams rib wordt geboren. En waar dus goed naar voren komt dat de vrouw náást de man staat, niet boven of onder.’

Cathédrale Notre-Dame d’Amiens, 30 Place Notre Dame

Hart en ziel

‘De kok van Au Quotidien, een piepklein restaurant bij de kathedraal, kookt met hart en ziel en vertelt graag over de gerechten op zijn kaart. Eten uit het seizoen en uit de buurt, vreselijk lekker, perfect opgemaakt. Wat kan ik nog meer zeggen? Ja, niet met haast naar Au Quotidien gaan, maar rustig de tijd nemen.’

Au Quotidien, 11 Rue Léon Blum

Holle kies

‘La dent creuse betekent holle kies. Dit restaurant serveert ficelle picarde, de traditionele opgerolde pannekoek met kaas, ham, spek, champignons en kilo’s boter, uit de oven. Als ik deze Picardische pannekoek eet, ben ik voor de hele week klaar, zo machtig is-ie, maar heerlijk.’

La Dent Creuse, 2 Rue Cormont

De man op de boei

‘De gezelligste wijk van Amiens is Saint-Leu, de oude arbeiderswijk, ingesloten door de vele armen van de Somme, met kleurige huizen aan het water. Hier staat, midden in de Somme, L’homme sur la Bouée, de man op de boei. Het kunstwerk wordt ’s nachts vaak stiekem in het T-shirt van het winnende studententeam van die week gestoken. Ik weet een relaxte bar in Saint-Leu, de Baobar, voor grote cocktails met fruit of een heerlijk ‘drankje met een plankje’.’

Baobar, 2 Rue des Bondes

Mac(a)ron

‘Ik zou zeker door de Rue des trois Cailloux wandelen, Amiens’ levendige winkelgebied, en wat te snoepen halen in de mooie, ouderwetse winkel van Jean Trogneux. Première Dame Brigitte Macron, de echtgenoot van de Franse president Emmanuel Macron, komt uit de Trogneux-familie, die al zes of zeven generaties de bekende macarons d’amiens bakken, macarons zonder kleurtje.’

Jean Trogneux, 1 Rue Delambre

Berg boeken

‘Voor mij is Amiens de stad van de boekwinkels, tweedehands en nieuw. Er zitten een paar in de buurt van Trogneux, zoals Chapeau Melon et piles de livres – bolhoed en boekenberg – een kleine boekwinkel met fauteuils. En Martelle natuurlijk, een prettige, grote boekhandel, die veel strips en kinderboeken heeft. En, mijn favoriet: Les Racines du Monde, waar elke maand een expo is met hedendaagse kunst.’

Chapeau Melon et piles de livres, 11 Rue des Lombards

Librairie Martelle, 3 Rue des Vergeaux

Librairie Les Racines du Monde, 13 Rue Flatters

Drijvende tuinen

‘Bijna net zo beroemd als de kathedraal: Les hortillonnages, de drijvende tuinen. Amiens wordt niet voor niets La Petite Venise du Nord genoemd. Op de drijvende moestuinen werden vroeger de artisjokken en courgettes van de stad verbouwd. Ze bestaan nog steeds, maar er zijn nu ook tuinen met landschapskunst, leuk om met een bootje langs te varen. Dat kan in Amiens, maar je kunt ook vanuit het dorp Camon naar de tuinen varen. En dan eerst in Camon wat drinken in de alternatieve, rommelige theetuin La Belbancale, waar vaak exposities en concerten zijn.’

La Belbancale, 6 Rue René Gambier, Camon

Voluptueuze Venus

‘Het Musée de Picardie was Frankrijks eerste exclusief als museum ontworpen gebouw. Het is een prachtig museum. Ik vind de 19de-eeuwse museumsalon met het roze behang indrukwekkend, en het curiositeitenkabinet met die spannend uitgestalde schelpen, edelstenen en andere naturalia. In het museum is het Venusbeeldje te zien dat hier een paar jaar terug gevonden is bij een opgraving, een voluptueuze venus van 23.000 jaar oud. Amiens is een bekend gebied voor archeologen, voor de liefhebbers hebben we een archeologische tuin met een museumpje, de Jardin Archéologique de Saint-Acheul.’

Musée de Picardie, 2 Rue Puvis de Chavannes

Graf van Jules Verne

‘Schrijver Jules Verne heeft bijna zijn hele leven in Amiens gewoond en is er begraven. Er bestaat een speciale Jules Verne-wandeling langs alle plaatsen die iets met hem te maken hebben. Maar als ik er een plek uit mag pikken, dan zijn graf op het Cimetière de la Madeleine, het Père Lachaise van Amiens. Vernes graf is versierd met een sculptuur van een man die uit zijn eigen graf ontsnapt en naar de hemel reikt, erg bijzonder.’

Cimetière de La Madeleine d’Amiens, 474 Rue Saint-Maurice