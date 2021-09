Drijvend hoofdkantoor in Rotterdamse Rijnhaven belichaamt doelstelling van de bewoner: aandacht voor klimaatadaptatie

Floating Office Rotterdam, in de Rijnhaven. Beeld Marcel IJzerman

In de Rotterdamse Rijnhaven, tussen Katendrecht en de Wilhelminapier (met Hotel New York), drijft sinds kort een houten gebouw. Met zijn uitkragende balkons en geknikte dak heeft het iets weg van een pagode; op het terras staat een knalrode neushoorn – een kunstwerk van Joep van Lieshout – die associaties oproept met de ark van Noach.

Dit is het Floating Office Rotterdam, dat onderdak biedt aan het hoofdkantoor van het Global Centre on Adaptation (GCA). Op 6 september werd het geopend door koning Willem Alexander, samen met Ban Ki-moon, bestuursvoorzitter van het GCA, en ceo Patrick Verkooijen.

Het was Ban Ki-moon, destijds secretaris-generaal van de VN, die in 2017 samen met andere wereldleiders het GCA oprichtte, aansluitend op de klimaattop van 2015 in Parijs. Daar werden drie dingen afgesproken. Eén: de aarde mag niet meer dan 1,5 graad opwarmen en daarom moet de CO2-uitstoot omlaag. Twee: jaarlijks wordt wereldwijd 91 miljard euro geïnvesteerd in klimaat. Drie: we moeten onze steden en leefomgeving aanpassen aan de klimaatverandering, die immers al gaande is. Deze ‘adaptatieagenda’ onder de aandacht brengen is de taak van het GCA, het drijvende hoofdkantoor is de belichaming van wat de organisatie met haar werk beoogt.

Voorbereidingen voor de bouw van het drijvende kantoor. Beeld Marcel IJzerman

Als de zeespiegel stijgt, beweegt het gebouw mee, als de stroom tijdelijk uitvalt, kan het in zijn eigen energieverbruik voorzien. De zonnepanelen op het dak leveren elektriciteit, koelen gebeurt met behulp van het water uit de haven. Het gebouw is, op de betonnen fundering na, gemaakt met (duurzaam gekapt) hout, volgens de principes van circulair bouwen. Het bestaat uit kolommen, liggers en platen, die als een puzzel uit elkaar gehaald kunnen worden. Op dezelfde manier is het pand in slechts zes maanden in elkaar geschroefd. Deze aanpak om het ‘grootste drijvende kantoor ter wereld’ te realiseren sluit mooi aan bij de doelstelling van het GCA om (bestaande) oplossingen voor klimaatadaptatie ‘op te schalen en versnellen’.

In Nederland, waar we gewend zijn ons aan te passen aan het wassende water, wordt al jaren onderzoek gedaan naar dit soort oplossingen. Vandaar dat premier Rutte in Parijs voorstelde om het GCA hier te vestigen. Het onderzoekscentrum ging naar Groningen, Rotterdam wist het hoofdkantoor binnen te halen met de belofte van een duurzaam, drijvend gebouw in de Rijnhaven. Dat moest af zijn voor de klimaattop in Nederland, in 2021, die door corona uiteindelijk online plaatsvond.

Voor de bouw van het drijvende kantoor werd gebruikgemaakt van duurzaam gekapt hout. Beeld Sebastian van Damme

Had het gebouw er ook gelegen zonder de proactieve architecten van Powerhouse Company? Feit is dat er in januari 2020 nog geen plan was, waarop architect Nanne de Ru, directeur van Powerhouse Company, naar de gemeente stapte met een voorstel: laat ons dat gebouw maken. Omdat het bureau al een tijd werkt aan de transformatie van het fabrieksterrein van Codrico, aan de overzijde van de Rijnhaven, kende De Ru de mitsen en maren van de locatie. Extra aantrekkelijk voor de gemeente was zijn aanbod om het project zelf te ontwikkelen met RED Company, het ontwikkelbedrijf dat hij in 2015 oprichtte.

Het GCA had 1.000 vierkante meter nodig, maar de businesscase voor een drijvend pand zou pas financieel haalbaar zijn bij 3.000, berekende De Ru. Het bood Powerhouse Company de kans om zelf ook in te trekken in het pand, waarin verder een klein kantoor zit van ABN Amro, dat het project mede financierde. Op de begane grond komt restaurant Putaine, een verwijzing naar ‘de Hoerenloper’, zoals de Rijnhavenbrug door Rotterdammers wordt genoemd. De restauranteigenaar gaat het zwembad uitbaten dat in het havenwater is gemaakt. Daarnaast mag je overigens – gratis – zwemmen, en dat gebeurt op deze zomerdag volop. Vanaf de kade loop je via een loopbrug en het pas aangelegde drijvende park zo het terras op.

Floating Office Rotterdam is een fijn voorproefje van het nieuwe stuk stad dat de komende jaren in en om de Rijnhaven wordt ontwikkeld.