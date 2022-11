‘Driftkikker’ Han Ebbelaar en ‘doorzetter’ Alexandra Radius: een leven in dienst van de danskunst

Han Ebbelaar en Alexandra Radius met hond Boris. Beeld Judith Jockel

De een is 80, de ander 79. Toch missen Alexandra Radius (Amsterdam, 1942) en Han Ebbelaar (Hoorn, 1943) geen enkele première van Het Nationale Ballet. Bij dit gezelschap vierden ze hun grootste successen, na hun revolutionaire start bij Het Nederlands Dans Theater, als jonkies van 16 en 17, en naast hun geroemde duettenprogramma’s in binnen- en buitenland. Medio januari is het beroemdste danspaar van Nederland zestig jaar getrouwd, een droomhuwelijk tussen een ‘nerveuze driftkikker’ en een ‘eigenwijze doorzetter’, zoals ze elkaar knipogend noemen.

Sinds donderdag ligt er een boek met hun levensverhaal, getiteld Levensdans, geschreven door dansjournalist Astrid van Leeuwen. Daaruit blijkt hoezeer ‘Han & Lex’, zoals ze in de danswereld worden genoemd, hebben afgezien om hoogtepunten te bereiken en triomfen te vieren. Een dieptepunt? ‘Ik zou moeten liegen om er een te verzinnen’, aldus raspositivist Radius. Eén, zegt Ebbelaar: de voor hen onverklaarbare, acht jaar durende breuk – eind jaren zeventig, begin jaren tachtig – in de vriendschap met meesterchoreograaf Hans van Manen. ‘Ik viel in een diep zwart gat en raakte mezelf helemaal kwijt.’Radius: ‘Han werd zelfs voor mij onbereikbaar. Het is de enige keer dat ik verliefd werd op een ander.’ Ebbelaar: ‘Lex heeft mij wakker geschud. Mijnheer Ebbelaar, klaar met dat zelfmedelijden. Alles is goed gekomen tussen ons. En ook met Hans, na een etentje met door Lex gebakken zwezerik.’ Radius: ‘Het was ondenkbaar oud te worden zonder herstel van deze bijzondere vriendschap. We hebben alles voor elkaars carrière betekend. We kunnen niet zonder elkaar.’

Ebbelaar en Radius tijdens de repetities van ‘Adagio Hammerklavier’ van Hans van Manen (1964). Beeld privécollectie

In hun verfijnd ingerichte appartement in Amsterdam-Oost bietst hond Boris direct bij binnenkomst chocolaatjes uit de tas van de journalist. ‘Boef, snoeperd, kom hier’, roept Radius. Braaf luistert Boris op schoot van het echtpaar tweeënhalf uur lang mee naar opgewekte verhalen over een leven in dienst van de danskunst. In lijn met het net verschenen boek grossieren ze in levendige anekdotes over de achterkant van een pionierend dansersbestaan. De zware omstandigheden in de beginjaren, enorme discipline, bizarre offers en drang naar perfectie.

Radius en Ebbelaar met het Nederlands Dans Theater op Tenerife, seizoen 1965-1966. Beeld Privécollectie

Maar ook over de bejubelde hoofdrollen in beroemde balletklassiekers, internationale successen aan de zijde van balletlegenden als Rudolf Nurejev en Alicia Alonso, etentjes met presidenten en filmsterren, optredens tijdens staatsbezoeken en hondsmoeilijke duetten – ‘killers’, in hun woorden – die speciaal voor hen zijn gecreëerd door grootheden als Rudi van Dantzig, Hans van Manen en Toer van Schayk. Auditief – tadadieda, bam, pffff – beschrijft Ebbelaar de passen, pirouettes en lifts, terwijl Radius haar soepele wreef flext. Hun harmonieuze relatie komt ter sprake, hun kinderloosheid, hun Dansersfonds ’79 (opgericht bij hun 20-jarig dansjubileum) en Radius’ bijna-dodelijke val van een trap, vorig jaar oktober. ‘We zijn slordig in bewaren maar weten alles nog’, zegt Ebbelaar, wijzend op hun ‘bovenkamers’.

Radius en Ebbelaar als nieuwe solisten van het American Ballet Theatre in ‘Concerto in Three Movements’ van Sir Kenneth MacMillan (1968). Beeld Zachery Freyman/Dance Magazine

De jonge jaren

‘De herinneringen aan de vele ‘rare uitspraken’ die haar moeder kon doen, zijn nog altijd pijnlijk. ‘Bij mijn geboorte al schijnt ze te hebben gezegd: ‘Gadverdamme, ik had een jongen willen hebben.’ En toen ik een jaar of 8 was zei ze plompverloren: ‘Kind, neem nooit kinderen. Het is het ergste wat je kan overkomen.’’

(Alexandra Radius over haar moeder in Levensdans)

Gezoend wordt er niet (‘Aan die onzin beginnen we niet’), vriendjes zijn niet welkom en verjaardagen worden nauwelijks gevierd in het Amsterdamse gezin Radius-Fogarott, waar Alexandra het tweede meisje is, na haar aangenomen zus Truus. ‘Aanvankelijk kon mijn moeder geen kinderen krijgen. Om erbij te horen hebben mijn ouders kinderen geadopteerd.’ Na Lex volgt een vier jaar jonger zusje, een geadopteerd broertje en ongepland nakomertje. ‘Ze zei dat ik lelijke benen en voeten had. En: ‘Lexje, jij wordt niet ouder dan 18. Jij bent hartpatiënt’, terwijl mij niks mankeerde. Nu ben ik 80, lekker puh.’

Alexandra Radius in een zelfgemaakte choreografie tijdens een uitvoering van Balletschool Nel Roos (1954). Beeld Privécollectie

Radius benadrukt wel dat de vrouw die de danslessen voor haar fanatieke, getalenteerde dochter weigert te betalen en haar gezin bestiert ‘met strakke hand en weinig warmte’ keihard werkte. Haar lesbische tantes Annie en Truus, eigenaars van een muziekwinkel, compenseren het gemis aan aandacht en familiaire saamhorigheid. Wat ze overhoudt aan haar pittige jeugd: een weerzin tegen het huwelijk en het krijgen van kinderen, een groot incasseringsvermogen, een ongekend positivisme en een voorkeur voor zelfredzaamheid. Kort voor de première van De schone slaapster (1972), waarin de 30-jarige Radius haar droomrol van Aurora zal vertolken, belt haar moeder plots op, na zeven jaar zonder contact. Ze eist een vrijkaartje op de eerste rij; ze wendt melodramatisch voor blind te worden. ‘Ik kon dat onmogelijk regelen. Dat was ons laatste gesprek.’

Alexandra Radius (14) in een zelfgebreide maillot in de studio van Nel Roos, kort voor ze bij het Nederlands Dans Theater begon (1957). Beeld Privécollectie

Ebbelaar is de derde van acht in een groot warm slagersgezin in Hoorn. Tijd is schaars, liefde niet. ‘Ik was een zonnig, druk, bol kind. Chaotisch en snel afgeleid. Maakte gekke theatersketches bij mijn prettig gestoorde buurvrouwen Miep en Bertha, met de pruiken van hun broer, een dameskapper.’ Voor visite imiteert de kleine Han thuis opwindende cancandansjes die hij heeft gezien op de kermis. ‘Iedereen thuis stimuleerde mij in mijn anders-zijn. Natuurlijk werd ik door klasgenoten uitgejoeld in mijn zwarte maillot toen ik op mijn 10de tijdens de Oranjespelen in een muziektent optrad. Kon mij niks schelen. Jullie zijn jaloers, dacht ik.’

Van een door zijn moeder bij de burgemeester losgetroggelde beurs volgt hij professionele danslessen in klassiek ballet en moderne dans, met leerlingen als Adèle Bloemendaal, Aart Staartjes en Eric Herfst. Na het overlijden van zijn moeder vindt Ebbelaar in haar chique tas een kranteninterview met hem. ‘De zin dat ik uit een arbeidersgezin kom, had ze doorgekrast. Zij had mulo gedaan, hoezo ‘arbeidersgezin’.’

Han Ebbelaar tijdens een uitvoering van de Balletschool Nel Hoogendoorn (1956). Beeld Privécollectie

Het dansen

‘We waren lichtelijk krankzinnig. Lex danste in die tijd ook nog heel veel voorstellingen bij Het Nationale Ballet. Als ik kijk hoeveel ze deed in onze eigen programma’s, soms zes balletten op een avond, en hoe zwaar die werken waren! (…) Geen andere danseres had aangekund wat zij gedaan heeft. (…) Als zij niet zo’n enorme ‘ausdauer’ had gehad, was het allemaal nooit gebeurd, hoe sterk ik zelf ook was.’

(Han Ebbelaar in Levensdans)

‘We wilden dansen, klaar. En ik had altijd energie genoeg.’ Zo verklaart Radius hun enorme productiviteit, die bij collega’s tot verbazing en bewondering leidt. Oh my god, I don’t know how you do this, krijgt ze van buitenlandse sterdansers te horen, als ze wéér na een overgeslagen nacht in een vliegtuig uren in een studio doorbrengt om zich de precieze lijnvoering, frasering, tempi en intenties achter een pas de deux eigen te maken. Adviezen van grootheden als Léonide Massine, Dimitri Romanoff en Benjamin Harkarvy zuigt ze op. Spit? Ontstoken teen? Likdoorns? ‘Er bestond geen verdovende zalf. Ik bonkte net zolang op mijn spitzen tot mijn tenen gevoelloos waren.’

Han Ebbelaar als prins Florimund en Alexandra Radius als prinses Aurora in ‘De schone slaapster’ (1972). Beeld Privécollectie

Over het beroemde, emotionele en uitputtende duet Voorbij gegaan (1979), dat Van Dantzig voor hun 20-jarig dansersjubileum creëerde, oordeelt een Britse ballerina: ‘You call that a present? It’s a killer!’ Ebbelaar en Radius vliegen van optredens in Hangzhou – ‘een relatiegeschenk van het ministerie van OCW aan het Chinese volk’ – naar een door Elizabeth Taylor gepresenteerd sterrengala in New York, waar ze hun geliefde Virginia Woolf-duet Twilight (1973) vertolken. Daarin laat Van Manen hen op ‘malle pianomuziek’ van John Cage alle grenzen van een relatie aftasten, met Radius op pumps. Een promotietour door Zuid-Afrika combineren ze met optredens tot ‘in de kleinste poppenhuistheaters in Nederland, Lochem, Pijnacker, Dronten, overal!’.

Ebbelaar en Radius in ‘Twilight’ van Hans van Manen (1972). Beeld Sicco Kingma

Ebbelaar – door zijn korte spieren minder begiftigd met een gedroomd balletlijf – neemt eerder afscheid dan Radius. Zijn aangeboren rechtvaardigheidsgevoel zet hij in om met de FNV een ‘pensioenregeling’ voor dansers op te zetten. Begin jaren tachtig triomfeert Radius op speciaal geprepareerde spitzen – drie soorten – in een van de mooiste Sleeping Beauty’s ooit. In 1988 schittert ze in de dubbelrol van Odette/Odile in Van Dantzigs interpretatie van Het zwanenmeer. En als ze op 48-jarige leeftijd afscheid neemt, tijdens een door de NOS live uitgezonden voorstelling, dreigen theatertechnici en musici van Het Balletorkest te staken om een gage te eisen voor de televisieopnamen. Ebbelaar betaalt samen met hun impresario zelf een bonus-fee.

Ebbelaar en Radius in ‘Voorbij gegaan’ van Rudi van Dantzig (1979). Beeld Sicco Kingma

De liefde

‘Als snotneus van de groep keek ik toch tegen haar op, en bovendien had ik haar natuurlijk allang in het vizier, want ze was beeldig, de mooiste van het hele stel. Altijd gekleed in het lichtblauw, met prachtige benen en, voor een danseres, ook behoorlijke borsten.’

(Han Ebbelaar over Alexandra Radius in Levensdans)

Radius en Ebbelaar kort voor hun huwelijk in 1963. Beeld Privécollectie

Lex ziet aanvankelijk niets in Han, vindt hem ‘een klein jongetje met flaporen en grote voeten’. Maar als ze in de beginjaren bij het Nederlands Dans Theater aan ‘die nieuwe jongen’ om chocola vraagt – ze gelooft heilig in een caloriereep vóór elke les – krijgt ze van hem een chocoladeletter. Wanneer ze in 1960 door Van Dantzig voor zijn debuutchoreografie Nachteiland (1955) gecast worden als piepjong koppel van 16 en 17 jaar kunnen ze hun geluk niet op. ‘We waren de jongsten en kleinsten in de groep, de meest onschuldige.’ Nachteiland wordt hun les in de liefde. Ebbelaar is voor elk optreden bloednerveus, Radius is niet overtuigd van haar kunnen. Maar ze raken perfect op elkaar ingespeeld; samen dansen wordt ‘boter-kaas-en-eieren’. Om te mogen samenwonen trouwen ze op 17 januari 1963 – 19 en 20 jaar oud – voor de kerk in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Overal liggen dikke lagen ijs; het is spekglad, de trouwauto’s glijden weg. Ebbelaar: ‘De trouwambtenaar sprak over een pas de deux voor het leven. Hoe vaak we dat daarna nog hebben gehoord.’

Trouwfoto van Alexandra Radius (20) en Han Ebbelaar (19), Amsterdam, 17 januari 1963. Beeld Privécollectie

Op die ene relatiecrisis na is hun huwelijk nog even harmonieus als hun partnerschap in talloze duetten. Herfst vorig jaar kwam daar bijna bruut een eind aan: tijdens een etentje bij vrienden viel Radius van een metalen draaitrap. Ze belandde met ernstige verwondingen tien dagen op de IC. Een brok in zijn keel belet Ebbelaar bijna te vertellen hoe hij onder aan die trap een kus geeft op haar zwaar bebloede, gezwollen hoofd, en liefde alle kanten op ziet stralen. ‘Ik ben heel nuchter. Maar wat ik toen voelde, ik krijg het nog steeds niet goed verteld.’

Hun erfenis zit in het Dansersfonds ’79, waarmee ze jaarlijks vijf tot zes beurzen (à € 2.000) geven aan jong danstalent en prijzen uitreiken aan opkomende (nadrukkelijk Nederlandse) en gearriveerde dansers. Tweede soliste Floor Eimers heeft toegezegd hun fonds voort te zetten, samen met een nog te benaderen Nederlandse balletdanser. ‘Als we ooit achter een rollator naar premières moeten, gaan we. Maar we proberen het dan toch eerst met stok. Zo ijdel zijn we wel.’

Astrid van Leeuwen: Levensdans – Alexandra Radius en Han Ebbelaar. Uitgeverij Brandt; € 27,50.

Ebbelaar en Radius signeren het boek ‘Levensdans’ voor Hans van Manen en zijn echtgenoot Henk van Dijk. Beeld Antoinette Mooy

Balletgala 2022 Han Ebbelaar en Alexandra Radius reiken vanavond tijdens het jaarlijkse Balletgala van hun Dansersfonds ’79 de langst bestaande dansprijzen van Nederland uit, in aanwezigheid van prinses Beatrix (die in veertig jaar tijd ook zo goed als alle eerdere uitreikingen bijwoonde). Afzwaaiend eerste solist Jozef Varga (Nové Zámky, 1979) krijgt de Prijs van Verdienste als ‘krachtige toneelpersoonlijkheid’ van Het Nationale Ballet. Ellen Landa (Waalwijk, 1991) ontvangt de Aanmoedigingsprijs – altijd uitgereikt aan Nederlands talent – voor haar ‘opvallende plaats binnen de internationale groep’ van Scapino Ballet Rotterdam. De Speciale Prijs gaat naar Esther Protzman (Almelo, 1961), voormalig tweede soliste van Het Nationale Ballet en docent aan het Koninklijk Conservatorium, voor ‘het vertrouwd maken van prille dansstudenten met de veeleisende klassieke ballettechniek’.