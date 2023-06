Drieluik ‘Forsythe’ is een schoolvoorbeeld van explosieve kracht ★★★★☆

‘The Vertiginous Thrill of Exactitude’ van William Forsythe door Het Nationale Ballet. Beeld Sasha Gouliaev

Bij het slotapplaus is hij bescheiden de hekkensluiter van de rij van 23 balletdansers en negen makers. Balletvernieuwer William Forsythe (73) staat niet graag in het middelpunt. Toch is hij zichtbaar aanwezig in het drieluik Forsythe, dat Het Nationale Ballet met Het Balletorkest presenteert tijdens het Holland Festival. En niet alleen door zijn extreem energieke en tegendraadse benadering van de klassieke balletlijnen, waarbij de radicaal opgerekte balans door het bovenlichaam schiet.

Lang, langer, langst lijken de gespierde benen op spitzen. Schuin, schuiner, schuinst de golvende romp en uitgestrekte armen. Twee veeleisende choreografieën, The Vertiginous Thrill of Exactitude (1996), op een live vertolkte symfoniefinale van Franz Schubert en Pas/Parts 2018 (1999/2016/2018) op de grillige, elektronische muziek van componist Thom Willems, zijn prachtig vertolkte schoolvoorbeelden van deze explosieve kracht.

Onverwacht speelt Forsythe zelf een ‘rolletje’ tijdens de Nederlandse première van uitsmijter Blake Works I (2016), op zeven songs van de Brit James Blake. Desgevraagd bevestigt de grootmeester dat het ‘personage’ van de jongeling die onbevangen, in simpel shirt, de groep swingende balletdansers doorkruist, verwijst naar zijn groovy tienerjaren in de Amerikaanse popcultuur van de jaren vijftig en zestig, voordat hij op zijn achttiende zijn eerste balletles kreeg. Tweede solist Joseph (Joey) Massarelli slalomt heerlijk lichtvoetig langs de vrouwen op spitzen en kijkt de kunst af van de klassiek getrainde mannen. Steeds vaker voegt hij organisch in bij duetten en trio’s, om de groep van Amerikaans swingend naar vernieuwend ballet te transformeren.

Sinds Forsythe zich na zijn experimentele jaren in Duitsland, bij Ballett Frankfurt en The Forsythe Company, met zijn gezin heeft teruggetrokken in de bossen van Canada, keert hij publiekelijk terug naar zijn vroege, academische balletrevolutie. En dat is geen straf.