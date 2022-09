Drie voorstellingen van jonge makers op één avond: Het debuut is een buitenkansje ★★★★☆

Illuminate Illusion van het duo Sweder de Sitter & Julie Boellaard. Beeld Julian Maiwald

Drie korte voorstellingen van jonge theatermakers op één avond. Dat is de luxe die onder de noemer Het Debuut al heel wat jaren wordt aangeboden door Via Rudolphi Producties. Na twee jaar stilstand vanwege corona en het verdwijnen van het It’s Festival voor net afgestudeerde theatermakers, is Het Debuut meer dan ooit nodig. Op die manier kan een nieuwe generatie zich aan het publiek presenteren – groepen als Urland en Rundfunk zijn er ooit begonnen. De lichting van 2022 is bovendien heel divers en verrassend voor wat betreft de onderwerpen, en vooral de uitvoering daarvan. Van een verstilde gedachtenstoom in eenzame nachten, via beklemmend gezongen bekentenistheater, tot een wervelende anti-illusionisten-show.

Het showtje is de titel van de voorstelling van Just van Bommel en Emma van den Elshout. Van Bommel staat alleen op het lege podium en rijgt in zijn monoloog alledaagse onderwerpen aan allerlei levensvragen, die in een slapeloze nacht zoal voorbij kunnen komen. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er met het puin dat achterblijft na een natuurramp? Ook filosofeert hij over de Voyager Golden Record, de grammofoonplaat die in 1977 met de Voyager-ruimtesondes het heelal werd ingeschoten. Van Bommel ondersteunt zijn tekst met mooi bewegingsspel, maar het is ook wel erg timide en soms lastig te verstaan. Iets meer aandacht voor dictie en theatraliteit zou welkom zijn.

Marie-Mae van Zuilen in Dreaming Beeld Julian Maiwald

Het intieme karakter van Het showtje staat in fel contrast met de expressieve manier waarop actrice en zangeres Marie-Mae van Zuilen in haar solo Dreaming een persoonlijk trauma verwerkt. Vooraf waarschuwt ze haar publiek: haar voorstelling gaat over verkrachting – wie weg wil, mag gaan. We blijven allemaal zitten. Meteen al in het eerste lied wordt duidelijk dat zij zelf slachtoffer is van bruut seksueel geweld, een heftige, bijna pijnlijke bekentenis. Daarna bezingt zij soms fel, soms diep ingeleefd, gevoelens van eenzaamheid, boosheid, wraak en verdringing. Dat alles in een zwart-wit geblokt decor met licht dat fluctueert van zoet-roze naar bloederig rood. Dreaming is een niets en niemand ontziende, hoogstpersoonlijke performance, die naar het eind toe enkel in deemoedige stilte kan worden afgesloten.

Voluit op het orgel van de showbizz gaat daarna het duo Sweder de Sitter & Julie Boellaard in hun Illuminate Illusion. Met deze hilarische anti-illusieshow à la Hans Klok als raamwerk gaat het over grote vragen als: wat is waarheid en wat is leugen, wat is echt en wat is illusie? In hun showkostuums en met verdwijnkasten en hoepelacts wordt geprobeerd glitter-entertainment te brengen, maar steeds vaker raken de twee verstrikt in filosofische discussies over waarheid en leugen. De Sitter blijft met de moed der wanhoop de sexy showman die met illusies strooit, Boellaard staat voortdurend op de rem. Er zijn een paar verrassende momenten, grappig doorzichtige trucs en vooral veel theatraal plezier. En heel toepasselijk: we horen Tell me lies van Fleetwood Mac. Heerlijk nummer.

Het Debuut toert de komende maanden door het land. Buitenkansje.