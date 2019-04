Drie Volkskrant-journalisten vallen in de prijzen tijdens uitreiking van vakprijs De Tegel

Volkskrant-journalist Ana van Es kreeg een Tegel voor haar verslaggeving vanaf de frontlinie in Jemen Beeld Ana van Es

De Tegel geldt als de belangrijkste journalistieke prijs. Sinds 2007 wordt hij jaarlijks uitgereikt in verschillende categorieën. Volkskrant-correspondent Ana van Es ging dit jaar met een Tegel naar huis voor haar verslaggeving vanaf de frontlinie in Jemen. Als eerste westerse journalist aan het front in Hodeida reisde ze voorbij talloze checkpoints naar het door Houthi-rebellen belegerde Sanaa. In haar reportages beschrijft Van Es hoe het ministerie van Toerisme te midden van platgebombardeerde regeringsgebouwen op volle sterkte doordraait en het wegdek beter wordt naarmate de oorlog dichterbij komt.

‘Puur journalistiek vakmanschap’, noemde de jury van De Tegel het verhaal van Natalie Righton over Halbe Zijlstra. Vorig jaar bracht zij aan het licht dat de voormalige minister van Buitenlandse Zaken jarenlang had gelogen over een ontmoeting met Vladimir Poetin in diens Datsja. Het leidde tot politieke ophef en uiteindelijk het aftreden van Zijlstra. In de prijzenkast van Righton staat al een Tegel uit de categorie Onderzoeksjournalistiek, die won ze in 2012 voor een verhalenserie over de Nederlandse trainingsmissie in Afghanistan.

Janny Groen kreeg De Tegel voor haar interview met Jason Walters, een voormalig lid van de Hofstadgroep die in 2004 als martelaar wilde sterven door een granaat te gooien naar een arrestatieteam. In zijn cel deradicaliseerde hij. Groen sprak Walters over zijn broer, die gedood werd in Syrië, en zijn missie om inzicht te bieden in het denken en handelen van islamisten.

Andere winnaars

In de categorie regionaal won Maarten Dallenga van Omroep Gelderland, met zijn podcastserie Anoniem Intiem over de verborgen wereld van openbare seksplekken. Documentairemakers Ting Yuen & Robert Kosters wonnen in de categorie achtergrond. Ze kregen de Tegel voor de documentaire De achtste dag, over de reddingsoperatie van Fortis/ABNAMRO in 2008. Ghassan Dahhan (Trouw) en Milena Holdert (Nieuwsuur) ontvingen de vakprijs in de categorie Onderzoeksjournalistiek voor hun onthullingen over de Nederlandse overheidssteun aan strijdgroepen in Syrië.

Twee winnaars komen van RTL-huize. Techjournalist Daniël Verlaan kreeg een Tegel in de categorie Talent. Cameraman Freek Bottema ontving voor zijn documentaire over de smeltende gletsjers op Alaska de Storimans Tegel, die prijs is vernoemd naar de overleden cameraman Stan Storimans die om het leven kwam toen hij verslag deed van het conflict in Zuid-Ossetië.

Olivier van Beemen, Femke van Zeijl en Laura Stek pakten de publieksprijs voor hun onthullende onderzoek naar de rol van bierbrouwer Heineken in Afrika.

De Tegel

De jury van De Tegel, voorgezeten door RTL-journalist Pieter Klein, kreeg dit jaar 355 inzendingen binnen. Onder de genomineerden waren acht Volkskrant-journalisten, ze werden genomineerd in vier verschillende categorieën. De naam van de prijs is ontleend aan het boek Tegels Lichten van Henk Hofland.