Drie van de mooiste liedjes in een van de sterkste liedjescatalogi in de popmuziek komen van de minst bekende Beach Boy

The Beach Boys ten tijde van Sunflower. Beeld ke - mptvimages

Tussen 1969 en 1971 werd de mooiste muziek uit de popgeschiedenis opgenomen door een band die eigenlijk uitgerangeerd leek. Want in 1969 was het in eigen land gedaan met The Beach Boys. De populairste Amerikaanse popgroep van de jaren zestig zat na tientallen hits en twintig albums zonder platencontract. 20/20, hun laatste album voor Capitol, kwam in februari niet verder dan 68 in de album Top 200, toptienhits bleven uit.

Op het inmiddels universeel als meesterwerk erkende Pet Sounds (met onder meer God Only Knows) reageerde de platenmaatschappij in 1966 met de opmerking: waar zijn de hits?

In het Verenigd Koninkrijk en ook in Nederland deden The Beach Boys het nog altijd goed. Hier hielden we ook veel meer van ze als albumband. Sunflower (1970), het eerste album van The Beach Boys voor hun nieuwe label Reprise, kwam in de VS niet verder dan 151. Hier haalde het de Top 30, en dat niet alleen: de single Tears in the Morning werd zelfs een toptienhit.

The Beach Boys bestond toen uit de broers Wilson (Brian, Dennis en Carl), hun neef Mike Love, Al Jardine en Bruce Johnston. Tears in the Morning werd geschreven en gezongen door toetsenist Bruce Johnston en is een van die wonderschone, melancholieke liedjes die nog altijd bewijzen dat Brian Wilson in zijn band niet het patent had op tijdloze liedjes, hoewel hij misschien wel het genie van The Beach Boys is – waar hij zeker sinds het door hem solo geconcipieerde Pet Sounds voor gehouden wordt.

Dat The Beach Boys veel meer was dan één genie omringd door familie en vrienden met stemmen van goud, wordt prachtig duidelijk uit de vijf cd’s tellende box Feel Flows – The Sunflower & Surf’s Up Sessions 1969 -1971 die onlangs verscheen.

De box beslaat vooral muziek die werd opgenomen in het huis van Brian Wilson, in Bel Air, Los Angeles. Daarin was een studio ingericht waarin de band naar hartelust zong, speelde en experimenteerde met een van de eerste Moog-synthesizers. Brian Wilson zelf was daar vaak niet bij. Hij bleef vooral boven op zijn kamer, om af en toe in zijn kamerjas naar beneden te komen voor aanvullende bijdragen als hij iets hoorde dat hem beviel.

Wilson (toen 27) was zijn mentale inzinking uit 1967 nog altijd niet te boven gekomen. Angsten en depressies hielden hem binnen en touren deed hij al jaren niet meer. Voor de buitenwacht was hij nog altijd het gezicht en middelpunt van The Beach Boys, maar nieuwe muziek moest al een paar jaar van de rest komen. En die waren alle vijf in topvorm toen ze najaar 1969 professionele opnamestudio’s inruilden voor Brians thuisstudio.

Op deze manier werd niet alleen de basis gelegd voor het album Sunflower, maar anderhalf jaar later ook voor de opvolger Surf’s Up. De twee albums bevatten zeldzaam mooie popmuziek, van een band op de toppen van zijn creativiteit, kun je vaststellen na beluistering van alle vijf cd’s (of de dubbelaar onder dezelfde titel met een selectie daaruit). Zelfs al die opnamen – demo’s, liveversies, alternatieve versies – die de platen niet haalden blijken de moeite waard.

De sfeer bij Brian thuis moet uitstekend geweest zijn, en te zien aan de credits gunden de mannen elkaar iets. Carl Wilson (overleden in 1998) stak op veel liedjes van anderen de helpende hand toe, hij is op Sunflower bij de meeste liedjes betrokken en zou op Surf’s Up als componist tot grote hoogten stijgen in het nummer Feel Flows. Maar het is zijn twee jaar oudere broer Dennis (overleden in 1983) die van de Wilsons het meest verrast op Sunflower met het openingsnummer Slip On Through en Forever, een van de allermooiste Beach Boys-ballads. Mike Love schittert samen met Brian in All I Wanna Do en Cool, Cool Water terwijl ook Al Jardine credits krijgt voor onder meer Don’t Go Near the Water, het eerste liedje op Surf’s Up.

Maar het opmerkelijkst zijn de bijdragen van Brian Johnston. Hij tekende niet alleen voor Tears in the Morning, maar ook voor Deirdre en Disney Girls (1957). Drie van de mooiste liedjes in een van de sterkste liedjescatalogi in de popmuziek komen van de minst bekende Beach Boy. De liedjes zijn exemplarisch voor eigenlijk alle muziek op deze box. Melancholiek en toch opbeurend. Een stroperige sound die nooit te zoet wordt en arrangementen die rijk zijn maar nooit te vol worden. En dan die koortjes. Als popcritici schrijven over koortjes die ‘op z’n Beach Boys mooist’ zijn dan geldt die vergelijking de muziek die hier verzameld is. Mooier zou het niet worden.

The Beach Boys Feel Flows - The Sunflower & Surf’s Up Sessions 1969 -1971 Pop ★★★★★ Universal