Drie uitdagingen waar Nederland als organisator van het Songfestival mee te maken krijgt

Duncan Laurence wordt door fans onthaald op luchthaven Schiphol. De zanger won met het nummer Arcade het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv, Israël. Beeld ANP

1. Er is te weinig tijd

‘Een jaar is eigenlijk te kort om dit te organiseren’, zegt Eric Dekker, woordvoerder van Avrotros. ‘Dit is een mega-evenement, een soort mini-Olympische Spelen, met artiesten en delegaties uit ruim veertig landen.’

Dekker keerde zondag terug uit Tel Aviv. Na de overwinning kreeg de Nederlandse delegatie een starterspakket van de voorzitter van de EBU, de koepelorganisatie van Europese omroepen. ‘Dat is een symbolisch moment, te vergelijken met de overdracht van de olympische vlag tijdens de sluitingsceremonie, aan de organisator van de volgende Spelen.’

Dinsdagochtend overleggen de drie organisatoren van het Songfestival 2020, Avrotros, de NOS en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), voor het eerst. Eerste prioriteit is het samenstellen van een projectteam, dat richtlijnen gaat opstellen voor steden en concertzalen. Daarna krijgt iedereen een paar weken om plannen in te sturen.

Dekker: ‘Eind deze zomer of vlak daarna weten we welke stad de voorkeur krijgt.’ Vorig jaar werd in september bekendgemaakt dat Tel Aviv in 2019 gastheer zou zijn.

2. Wel of niet naar Amsterdam?

‘We gaan naar Amsterdam!’, riep de Israëlische winnares van vorig jaar, Netta, toen bleek dat de Nederlandse inzending had gewonnen. Dat was best logisch: van de laatste twintig Songfestivals vonden er zeventien plaats in een hoofdstad – uitzonderingen waren Düsseldorf (2011), Malmö (2013) en Tel Aviv.

Als het aan burgemeester Femke Halsema ligt, is dat prima. Op Instagram feliciteerde ze Duncan Laurence, met de toevoeging ‘Songfestival welkom in Amsterdam’. Dat was niet vanzelfsprekend, want Amsterdam zucht al jaren onder een enorme stroom toeristen. NBTC Holland Marketing stopte daarom al met campagnes die volledig gericht zijn op de hoofdstad.

Amsterdam heeft de Ziggo Dome, die plaats biedt aan 17 duizend mensen, maar de Rai lijkt geschikter. Daar is meer zaalruimte omheen, voor onder meer kleedkamers, persconferenties en werkplekken voor juryleden en zo’n 1.500 journalisten.

Wat is er nodig? ‘Voor de sfeer op tv is het belangrijk dat er minstens 10 duizend mensen in de grote zaal kunnen’, zegt Dekker. ‘En we moeten de plek zes tot acht weken tot onze beschikking hebben. Er wordt veel gebouwd, onder meer aan techniek. Alleen al de repetities zijn een enorme logistieke operatie, elke dag van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.’

Grote vraag is of het mogelijk is zo lang de agenda schoon te vegen van een toplocatie in bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam (Ahoy). Er zijn ongetwijfeld al internationale artiesten die een optie hebben op een datum in mei 2020.

Ook andere steden hebben belangstelling, waaronder Zwolle, Leeuwarden en Maastricht. Op internet worden handtekeningen verzameld voor het Songfestival in GelreDome Arnhem. ‘We constateren dat de Randstad al vol genoeg is met evenementen’, schrijven de initiatiefnemers. ‘De regio is nu een keer aan zet!’

De organisatoren wegen mee of de infrastructuur van een stad geschikt is voor duizenden bezoekers en of een gemeente bereid is bij te dragen aan de kosten. Dat kan ook in natura, bijvoorbeeld door beveiligingskosten niet in rekening te brengen.

3. Op de centen passen

Omdat de Ster-inkomsten al jaren tegenvallen en minister Slob (Media) niet langer bereid is die te compenseren, komt de NPO in 2020 waarschijnlijk zo’n 60 miljoen euro tekort op de begroting. Daar komt het Songfestival nog eens bovenop. Dat is een probleem. ‘Hoe dit aanvullend gefinancierd wordt, gaan we de komende tijd onderzoeken’, zegt een woordvoerder van de NPO.

Of het kabinet wil bijspringen, is twijfelachtig. Premier Rutte heeft geen zin om extra belastinggeld beschikbaar te stellen, zei hij bij WNL op Zondag. Hij wees erop dat Zweden het in 2016 voor 15 miljoen organiseerde. Het hoeft dus niet voor 60 miljoen, zoals vier jaar eerder in Azerbeidzjan. Het CDA is toeschietelijker. Die partij spreekt van een unieke kans om Nederland in de schijnwerpers te zetten; die is wel een eenmalige investering waard.

Een deel van het geld is terug te verdienen met kaartverkoop. ‘Niet alleen voor de halve finales en de finale, maar ook voor een stuk of negen grote repetities’, zegt Eric Dekker van Avrotros. ‘En we onderzoeken nog wat de Mediawet toelaat op het gebied van sponsoring.’

David Grifhorst, regisseur van grote evenementen als The Passion, wordt nu al moe van deze discussie. ‘Ik vind het prima als we op de kosten letten, dat doen we in Nederland altijd. Maar het Songfestival is het summum van de tv, dat moet ons visitekaartje zijn. Vakmatig moet je daar alles wat je ooit had willen doen, laten samenkomen. Dit is het moment om uit te pakken, voor het oog van de wereld.’