Drie podcasttips waarmee u de zomer in huis haalt

NRC Onbehaarde apen: Een eerbetoon aan de zon

In deze zomeraflevering uit 2020 van NRC’s wetenschapspodcast Onbehaarde apen draait alles om de zon. Presentator Lucas Brouwers bespreekt met redacteuren Gemma Venhuizen en Hendrik Spiering op welke manier de zon is ontstaan, hoe zij het leven op aarde mogelijk maakt en welke rol ze speelt in de menselijke mythologie. Met als begeleiding de zes strijkkwartetten Opus 20 van Joseph Haydn, die als bijnaam die Sonne hebben.

Radiolab: Under the Sea

Waarom beschermen bultrugwalvissen vaak andere diersoorten tegen orka’s? Is het uit altruïsme, schuilt er toch eigenbelang achter, of gaat het om pure wraak? In dat soort vragen over het leven onderwater duikt deze aflevering van de altijd prachtig gemaakte onderzoekspodcast Radiolab. Plus: een man raakt geobsedeerd door een moederoctopus, die een grotere opoffering maakt voor haar eieren dan welke andere soort dan ook.

This American Life: Day at the Beach

Verhalen over het leven aan het strand, in deze aflevering van de Amerikaanse podcast en radioshow This American Life. Zo horen we van een 66-jaar oude strandwacht die weigert een speedo te dragen en de staat New York aanklaagt voor leeftijdsdiscriminatie, en wordt het ‘stranderigste radioverhaal ooit’ uit 1970 opnieuw uitgezonden. Ook vertelt schrijver David Sedaris over een familiehereniging aan het strand, na de zelfdoding van zijn jongste zus.