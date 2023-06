Drie podcasttips over werk en leven van de Duitse filmmaker Werner Herzog

BBC Screenshot: Werner Herzog at 80

In Screenshot duiken BBC-filmjournalisten Ellen E. Jones en Mark Kermode in filmonderwerpen van gangsterfilms tot het coming-of-agegenre. In de aflevering over Werner Herzog vertelt Kermode over de keer dat hij bezig was de regisseur te interviewen toen die plotseling werd neergeschoten. Herzogs stoïcijnse reactie verbijsterde hem. Ook gaat hij nogmaals in gesprek met de filmmaker, die vertelt dat hij zonder mobiele telefoon leeft en nooit een navigatiesysteem gebruikt. ‘Ik weet altijd waar ik heen ga’, aldus de regisseur.

Science Rules! Werner Herzog and the Vermin of the Sky

In 2020 maakte Herzog de documentaire Visitors from Darker Worlds (2020), over de relatie die wij mensen door de eeuwen heen hebben gehad met meteorieten. In Science Rules! schuiven Herzog en geowetenschapper Clive Oppenheimer aan bij presentator Bill ‘the science guy’ Nye . Ze vertellen onder meer dat Romeinse en Griekse denkers wél wisten dat stenen uit de ruimte op aarde konden vallen, maar dat die wijsheid in de 18de eeuw werd verworpen als bijgeloof. Pas veel later werden meteorieten herontdekt.

Voerproevers: Theatre of Thought

Herzog onderzocht in Theatre of Thought (2022) de mysteries van het brein. In Voorproevers van VRT Max bespreekt presentator Bent Van Looy de film met Rudi D’Hooge, professor biologische psychologie aan de KU Leuven, die wel wat kanttekeningen heeft bij Herzogs werkwijze. Zo is de groep wetenschappers die hij spreekt, beperkt, en stelt hij soms nogal bizarre vragen. D’Hooge: ‘We leren zeker iets over Herzogs fascinatie, maar niet zo vreselijk veel over de hersenen.’