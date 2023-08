Drie podcasttips over onlinezoekmachines en de invloed daarvan op ons leven

Search Engine

Reply All was een succesvolle Amerikaanse podcast over internetgerelateerde raadsels. Vorig jaar stopte deze podcast helaas na berichten over een ‘giftige werkcultuur’. PJ Vogt, een van de presentatoren, is sinds mei terug met de podcast Search Engine, waarin hij allerlei vragen probeert te beantwoorden. Zoals: ‘Hoe verdrietig zijn de apen in de dierentuin?’ of ‘Waarom worden leegstaande kantoren niet als appartementen verhuurd?’ Vogt vraagt niet Google om hulp, maar raadpleegt slimme specialisten.

Altijd aan

Google begon natuurlijk als een zoekmachine op de computer. Maar 25 jaar later hebben we continu een apparaat bij of in de hand waarop we het internet kunnen doorzoeken. Wat doet dat met ons? In de podcast Altijd aan worden twintig studenten van de Amsterdamse Bildung Academie uitgedaagd om een week lang hun telefoon niet te gebruiken. Best eng, zegt een van hen: ‘Een week alleen zijn met mijn eigen gedachten!’

Backspace: Ilse

In Backspace, de podcast van de VPRO over de geschiedenis van internet, spraken Elja Looijestijn en Cecile Elffers met de pioniers van internet. Een aflevering is gewijd aan Ilse. Wie? Eind vorige eeuw was dat de bekendste zoekmachine van Nederland. Marc Olzheim, de eerste werknemer van Ilse.nl, herinnert zich: ‘Niemand wist nog hoe je geld kon verdienen met internet. Het was meer een soort hippieachtige cultuur van: iedereen helpt elkaar en informatie wil vrij zijn.’