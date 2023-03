Drie podcasts over ‘shit waar je als vrouw van deze (en vroeger) tijden mee moet dealen’

Damn Honey

De podcast Damn Honey van schrijvers en vriendinnen Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen is in vier jaar tijd uitgegroeid tot een waar instituut, met inmiddels een theatervoorstelling (‘met bravoure en schwung’, volgens de Volkskrant) en meerdere boeken. De wekelijkse afleveringen gaan over ‘shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen’. Verwacht dus afleveringen over... tja, waarover eigenlijk niet? Bijvoorbeeld over borsten, autisme, woede, taal, racisme, porno, rokjes en poep (‘mooie meisjes poepen niet’). Regelmatig zijn ook (ervarings)deskundigen te gast.

The Guilty Feminist

Podcast The Guilty Feminist, gepresenteerd door de Brits-Australische comedian Deborah Frances-White, begint steeds met een grappige biecht. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben een feminist, maar ik fantaseer stiekem over de fictieve vrouwenhater Don Draper.’ Of: ‘Ik ben een feminist, maar vorige week had ik een anti-aging laserbehandeling die zo veel pijn deed dat ik moest huilen.’ Er luisterden al meer dan 90 miljoen mensen naar de 347 afleveringen. Een van die de luisteraars en terugkerende gasten is actrice en scenarist Phoebe Waller-Bridge, die de podcast treffend omschreef als: ‘hilarisch, schaamteloos, eeuwig verrassend, classy as hell, geniaal’.

Her Half of History

‘Wat deden vrouwen al die tijd?’ De Amerikaanse historicus Lori Davis zocht het voor ons uit in de zeer leerzame afleveringen van Her Half of History. De podcast is nergens mee opgeleukt: Davis gebruikt geen geluidseffecten en ze is de enige die aan het woord is. Ze leest eigenlijk gewoon een geschiedenisles voor. Toch lukt het haar te blijven boeien. In detail en met humor vertelt ze bijvoorbeeld over het leven van vrouwelijke spionnen (een reeks van maar liefst tien afleveringen), bankiers, huisvrouwen en machthebbers, aan de hand van brieven, dagboekfragmenten en biografieën.