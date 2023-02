Drie keer Monteverdi, de componist die in de 17de eeuw met kop en schouders boven iedereen uitstak

Beeld Noa Zuidervaart

Zou je me vragen wat de beste muziek is van de 20ste eeuw, dan zou ik niet weten wat te antwoorden. Maar van de 17de eeuw? Er is in elk geval een componist die met kop en schouders boven iedereen uitstak: Claudio Monteverdi (1567-1643). Wat zou er van de ontwikkeling van de muziek zijn terechtgekomen zonder hem? Hij was een van de pioniers van het muziektheater, een van de sleutelfiguren tussen de muzikale stijlperioden die we de Renaissance (1400-1600) en barok (1600-1750) noemen.

Monteverdi werd geboren in Cremona. Hij werkte aan het hof van Mantua en zou vanaf 1613 de muzikale leiding krijgen in de basiliek van San Marco in Venetië. In 1607 componeerde hij zijn L’Orfeo: een van de vroegste opera’s, het eerste grote meesterwerk in de kunstvorm. Hij verkoos klare taal boven weelderige meerstemmigheid, zijn muziek zou ten dienste staan van de individuele expressie.

Monteverdi was, kortom, de man die de muziek vermenselijkte. Draai deze stukken en Claudio zal nooit meer uit je gedachten verdwijnen.

1. Lamento della ninfa

Monteverdi schreef negen madrigaalboeken. Madrigalen zijn op muziek gezette Italiaanse gedichten, vaak met erotische ondertoon, die door burgers samen in huiselijke kring werden gezongen. Kenmerkend is de directe relatie tussen woord en muziek: op een woord als ‘pijn’ kun je een wringende samenklank verwachten. Monteverdi’s vroege madrigalen waren voor vijf stemmen, onbegeleid.

Maar hij blies het genre op, vooral in zijn veelzijdige Achtste madrigaalboek – zeg maar Claudio’s White Album. Een van de hoogtepunten is de Lamento della ninfa, waarin een verlaten nimf boven een herhalend dalend baslijntje (radicale eenvoud, en nu dus wel met instrumenten) treurt om haar lief die haar heeft verlaten. Drie mannenstemmen leiden haar verhaal in en leveren spottend commentaar (‘miserella!’). Een operaatje in het klein.

2. Mariavespers

In 1610 toonde Monteverdi zijn kunnen op het gebied van kerkmuziek. In de Vespro della Beata Vergine, een verzameling composities die vooral gericht is op het avondgebed, liet hij horen dat hij alle mogelijke stijlen en vormen beheerste. Ga er goed voor zitten, want je bent minimaal anderhalf uur zoet, maar die tijd is welbesteed. Een heerlijke, onorthodoxe recente opname vol toevoegingen komt van het gezelschap La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestion, die zich liet inspireren door zangtradities op Corsica en Sardinië.

3. Lamento d’Arianna

Je (Arianna) bent achtergelaten op een eiland. Je vriend (Teseo) zou terugkomen, maar komt maar niet en laat niets van zich horen. De Lamento d’Arianna, zoals gedrukt in Monteverdi’s Zesde madrigaalboek, is de klaagzang aller klaagzangen. Verdriet, angst, woede, zelfmedelijden, overgave: alles komt langs in deze klinkende emotionele achtbaan, die begint met een schrijnend Lasciatemi morire – laat mij sterven.

Dit vijfstemmige madrigaal in vier delen is een bewerking van een stuk uit Monteverdi’s tweede opera, L’Arianna (1608). Dat die opera op dit fragment na verloren is gegaan, is een van de grootste rampen uit de muziekgeschiedenis, want de lamento is dus het muzikale hoogtepunt van de 17de eeuw – luister maar naar de mooie opname die het Italiaanse ensemble La Venexiana ervan maakte. Wij houden hoop op de herontdekking: musicoloog Erwin Roebroeks speurt in Venetiaanse archieven naar de partituur en doet in het blad Preludium verslag van zijn zoektocht.