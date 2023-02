Drie keer Buxtehude, de Deense organist en componist tegen wie zelfs Bach opkeek

Beeld Gees Voorhees

2007. Ik (20) ben onderweg naar huis als er muziek uit de radio komt die zo mooi is dat ik de auto aan de kant wil zetten. Het is misdadig om de brom van de motor te laten concurreren met de intrigerend zoemende strijkers. Als de laatste noot heeft geklonken, draai ik verder aan de volumeknop om er zeker van te zijn dat ik de afkondiging niet mis. De presentator heeft het over ‘Boech-stjoede’. Boechstjoede? Zelden koste het me meer tijd om te achterhalen welke componist hier nou werd bedoeld, zelden gaf een ontdekking zo veel voldoening.

Het ging om Dieterich Buxtehude (ca. 1637-1707), die toen driehonderd jaar dood was. De Deen was als organist en componist werkzaam in de Marienkirche in Lübeck. Latere grootheden als Händel en Johann Sebastian Bach keken tegen hem op; Bach zelfs zozeer dat hij in 1705 meer dan 400 kilometer aflegde – te voet, zo wil de overlevering – om Buxtehude te kunnen horen. In de kerk in Arnstadt, waar Bach werkte, moesten ze hem uiteindelijk bijna drie maanden missen.

Wie in Bachs voetspoor wil treden, kan met deze stukken aan een Buxtehude-verkenningstocht beginnen.

1. Klag-Lied

Buxtehude was beroemd om de ‘Abendmusiken’, een zondagse concertserie die hij organiseerde. Wat Bach daar moet hebben gehoord is een raadsel, want uit de laatste decennia van Buxtehudes leven is nauwelijks vocale muziek overgeleverd. Het totale bewaard gebleven oeuvre past op dertig cd’s. De onvolprezen organist, klavecinist en dirigent Ton Koopman en diens Amsterdam Baroque Orchestra namen het integraal op. Een van de onbetwiste hoogtepunten is het ‘klaaglied’ dat Buxtehude schreef naar aanleiding van de dood van zijn vader.

2. Triosonate in Bes (opus 2)

Na mijn Buxtehude-ontdekking in 2007 heb ik natuurlijk meteen alles van hem gedownload wat er illegaal te downloaden viel (ja, dat deed je toen). Erg veel was er overigens niet te stelen, maar wel het album met de Triosonates van zijn in 1696 uitgegeven opus 2, gespeeld door John Holloway (viool), Jaap ter Linden (viola da gamba) en Lars Ulrik Mortensen (klavecimbel). Dat album heb ik grijsgedraaid, voor zover je dat met mp3’tjes kunt doen. Later alsnog netjes gekocht, want o, o, wat wordt hier goed gespeeld.

Buxtehudes hier geëtaleerde stijl kenmerkt zich door een vrije omgang met structuur, spontaniteit, melodische inventiviteit en een grote mate van individuele vrijheid voor de spelers, zodat de noten soms haast geïmproviseerd lijken. Voor die tijd was het absoluut veeleisend voor de musici, maar het is geen muziek die wil overweldigen. Ik stel me voor dat Buxtehude de sympathiekste aller componisten moet zijn geweest.

3. Membra Jesu Nostri

Het stuk dat ik op de radio hoorde heet Membra Jesu Nostri (1680). Deze meditatie in zeven delen over het gekruisigde lichaam van Jezus Christus wordt beschouwd als Buxtehudes grootste meesterwerk. Gelinkt aan oudtestamentische teksten zoomt de camera eerst in op de voeten, dan op de knieën, handen, de zij, de borst, het hart (ook het dramatische hart), het gezicht. In de opname van de Capella Angelica en de Lautten Compagney hoor je het bloed gutsen. Iedere keer dat ik het stuk hoor, vind ik het weer even aangrijpend.