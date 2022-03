DressUndress: vierluik in Belgisch modemuseum illustreert de huidige modetrends

Marleen Daniels, Maison Margiela summer 2009 Beeld Marleen Daniels

De timing had niet beter gekund: op het moment dat de nieuwe expositie DressUndress, over het prikkelende spanningsveld tussen kleding en lichaam van start gaat, hangen de winkels vol nieuwe voorjaarsmode. En die is, het zal geen lezer ontgaan, bijzonder bloot en anderszins prikkelend.

Curator Eve Demoen en directeur Karolien De Clippel van Modemuseum Hasselt voorvoelden die comeback van naakt in de mode, toen ze besloten er een tentoonstelling aan te wijden. Omdat de spanning tussen verhullen en onthullen piekfijn aangeeft hoe het gesteld is met de opvattingen over fatsoen, schoonheid, bescheidenheid en gender.

De gastcurator van de tentoonstelling is ontwerper en schrijver Murielle Scherre, de vrouw achter lingeriemerk La Fille d’O, dat duurzaam wordt gemaakt in België en geschikt is voor alle mogelijke lichamen. Ze toont haar kleding op modellen met cellulite en rimpels en maakt ook stukken die geschikt zijn voor transgender personen.

Om orde te scheppen in de grote hoeveelheid aan voorbeelden die ze verzamelden deelden ze de tentoonstelling op in vier thema’s: Onthulling, Verhulling, Trompe l’oeil (de suggestie van het naakte lichaam) en Metamorfose.

Onthullen begint met flinterdunne jurken uit de Empiretijd, waarin voor het eerst zowel decolleté als armen werden ontbloot, en waarin de contouren van de draagster zichtbaar waren . De massa moest er erg aan wennen, wat ook gold voor het topless badpak van Rudi Gernreich uit 1964, een paar vitrines verderop. Uiteraard zijn in dit deel ook de grote namen uit de jaren tachtig en negentig present: Jean Paul Gaultier, in de vorm van een salopetjurk waar Madonna met blote tepels in poseerde. En de onlangs gestorven Thierry Mugler, met de jurk uit 1998 die Kim Kardashian in 2019 droeg en die van haar borsten bijzonder weinig te raden overliet.

Dries Van Noten, spring-summer 2015 Beeld Catwalkpictures.com

In het gedeelte Verhullen staat bedekkende kleding centraal, zoals een camelkleurige outfit van Max Mara waarin Halima Aden als eerste model met een hijab op de Milanese catwalk liep. Nog zo’n spraakmakende outfit: de volledig bedekkende zwarte Balenciaga-look waarin Kim Kardashian in 2021 naar het Met Ball ging. In de zaal Trompe l’oeil, ingeleid met een video van Marilyn Monroe in die ene jurk uit 1962, zijn meer legendarische naked dresses te zien, zoals die van Cher uit 1974 en de behaarde jurk van Olivier Theyskens. In de zalen Metamorfose I en II is er ruimte voor kleding die het lichaam vervormt, door middel van hoepelrokken en crinolines (zoals de knalrode fluwelen jurk van Balenciaga uit 1920), korsetten en tailleriemen.

Lili SchreiberModel : Nandy CoulibalyAteliers Delacroix (fabric) Beeld Gretar Gunnlaugson

Bij het onderzoek dat Scherre samen met Demoen uitvoerde deden de twee een onaangename ontdekking: dat de vrouwen voor wie de kleding bedoeld was vrijwel allemaal wit en dun waren. Om daar iets tegenover te stellen maakte Scherre tien video-interviews met haar eigen modellen. Dat zijn mensen die lichamen hebben met littekens, sproeten en putten, waaronder mensen van kleur en vrouwen bij wie borsten ontbreken omdat ze zijn weggehaald in verband met ziekte of nog niet zijn aangebracht in de transitie naar een ander lichaam. Op de tentoonstelling zijn, tussen installaties van moderne kunstenaars, films te zien van dansende modellen en catwalkshows van baanbrekers als McQueen, Westwood, Chalayan, Gaultier. en Rick Owens.