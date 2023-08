Drentse armoe wijkt voor Groninger fortuin

Willem de Clerq (1795-1844) door HW Couwenberg. Beeld Imageselect

Zwolle, 4 augustus 1814

Des morgens te vier uren stapte ik in een plasregen naar het hotel en was verwonderd om in plaats van een diligence met vier een kapwagen met twee paarden te vinden, waarin men mij met nog een reisgenoot stopte.

Mijn compagnon was een Groninger die Amsterdam voor de eerste maal van zijn leven gezien had, en door zijn vertellingen op de postwagen onze Dames menig blosje had afgejaagd daar de man alle zaken bij hun naam noemde.

Wij reden af en kwamen over Hasselt te Zwartsluis aan. Van Zwartsluis reden wij naar Meppel langs een zeer smalle weg van dewelke wij, na een paar keer in de wielen van anderen gehaakt te hebben, gelukkig af kwamen.

Verder ontaardt de weg spoedig in onvruchtbare heide die als vee­grond gebruikt wordt. Een kanaal dat van Meppel naar Assen leidt, maakt de uitvoer der turf gemakkelijk. Ook ziet men overal aan de sluizen zonder ophouden een vloot van turfschepen. Nu en dan velden met rogge en boekweit.

De eerste aanmerkelijke pleisterplaats is Dieverbrug, waar juist niet veel te halen is. Van hier werd de weg aangenamer. Vervolgens komt men aan het net gebouwde Smilde, geheel langs de oever van het kanaal gelegen.

Alles tekent hier voorspoed en de Drentse armoede schijnt hier voor Groningse welvaart plaats te maken.