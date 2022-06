Dreigen de festivals in crisistijden een hobby voor de happy few te worden?

Na drie jaar stilte eindelijk weer een echte festivalzomer: we hebben er zin in, maar zien ook problemen opdoemen. Wat te denken van de forse prijsstijgingen voor tickets en munten? Die roepen fundamentele vragen op over de toegankelijkheid van het festival als cultureel fenomeen.

Het wachten duurde lang. Na Lowlands 2019 bleef het door corona drie jaar stil op de festivalweiden – we zouden er liever niet aan terugdenken. Maar vooruit, nu mogen we weer. Vanaf dit weekeinde, te beginnen met Best Kept Secret in Hilvarenbeek, beheersen de grote popfestivals als vanouds het cultuur- en buitenleven. Volgend weekend Pinkpop, en dan op naar Woo Hah, Down the Rabbit Hole, Dekmantel en Lowlands – om maar een kleine greep te doen.

Je zou van plezier over alle probleemdossiers van de afgelopen jaren heen stappen, maar helaas, dat kan nog niet. Want de wedergeboorte van het festivalleven komt volgens de organisatoren schokkerig tot stand, gaat gepaard met nieuwe problemen en vooral: een stevige prijskaart, voor zowel de festivals zelf als de bezoekers.

De ticketprijzen zijn omhooggeschoten en aan de bar betalen we straks een astronomisch bedrag voor een plastic beker bier of cola, oplopend tot 3,30 euro. En een bakje patat doet nog altijd die gevreesde anderhalve munt, oftewel: 5 euro.

Daarmee is een driedaags festival peperduur geworden, en dat roept fundamentele vragen op over de toegankelijkheid van het festival als cultureel en sociologisch fenomeen. Wordt drie dagen Lowlands, Best Kept Secret of Pinkpop niet te veel een dure hobby, voor mensen van ver boven de 30 met een leuke baan? Of voor jonge mensen met rijke ouders die wel even kunnen bijdragen aan een gezellig weekend op de weide? Dreigt de doelgroep waarvoor het festival in den beginne toch is uitgevonden, namelijk: de jonge liefhebber die op een breed popfestival kennis kan maken met nieuwe muziek en collega-liefhebbers uit alle lagen van de samenleving, zo niet buiten de poort te blijven?

Schokeffect

Er is natuurlijk sprake van een schokeffect. Twee jaar lang werden er geen festivals georganiseerd, dus konden we ook niet die jaarlijks met kleine stapjes oplopende prijzen noteren – er kwam altijd wel ergens 10 cent bij op bijvoorbeeld de muntprijs, een kwestie van inflatie. Maar diezelfde inflatie tikt bij de festivals nu recordhoogten aan, blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant in samenwerking met het blog Festivalfans, dat beschikt over een archief aan oude entreebewijzen.

Een muntje, en dus één basale consumptie, kostte bij de laatste Lowlands (2019) nog 2,90 euro; die prijs schiet nu met 40 cent omhoog naar 3,30 euro. Pinkpop maakte dezelfde rekensom: een biertje deed daar bij de laatste editie 2,80 euro en kost nu 3,20 euro, ook 40 cent erbij. Op Best Kept Secret betaalt de bezoeker dit weekend niet met munten maar met pin aan de bar, en het festival nestelt zich wat betreft de bierprijs tussen Lowlands en Pinkpop in: 3,25 euro.

De ticketprijzen maken een reuzensprong. Een kaartje voor Lowlands was in 2015 nog 195 euro, maar kost dit jaar 255 euro, inclusief servicekosten. Een kaartje voor een weekend Pinkpop, inclusief camping, was in 2015 nog 180 euro, maar doet dit jaar 245 euro. Het motto ‘alles wordt duurder’ gaat hier natuurlijk op: inderdaad, álles wordt duurder. Maar de gemiddelde prijzen in Nederland zijn de afgelopen zeven jaar met bijna 20 procent gestegen, terwijl de prijs voor een weekend Lowlands in diezelfde periode dus met 30 procent steeg, en die voor een driedaags Pinkpop zelfs met 36 procent. Een weekendkaart voor Best Kept Secret – ze zijn nog verkrijgbaar – kost dit jaar 230 euro, inclusief camping en servicekosten; in 2015 ging het voordeligste weekendticket van de hand voor 125 euro.

De rekenmachine laat nu een akelig sommetje zien. Wie drie dagen op een festival loopt en daar per lange dag vijftien drankjes besteld en voor 15 munten aan eten uitgeeft, moet bijna 600 euro neerleggen. En nog minimaal 100 euro uitgeven aan vervoer, pendelbussen, campingspullen en andere bijkomende kosten. Even pinnen: 700 euro. Zo prijzig was het nog nooit.

Crisis op crisis

De prijsstijging is onontkoombaar, zeggen zowel Lowlands als Down the Rabbit Hole en Best Kept Secret. Door de gemaakte kosten van de afgelopen jaren – de festivals werden wel in de steigers gezet, maar genereerden na afgelastingen geen inkomsten – zijn er tekorten ontstaan op de rekening, ondanks de overheidssteun. Maar erger nog: door de huidige energiecrisis en de oorlog in Oekraïne kijken de festivals nu ook nog tegen kolossale kostenstijgingen aan. Het is crisis op crisis, en dat doet pijn.

Dat zegt ook directeur Maurits Westerik van Best Kept Secret, die dit weekend het startschot mag geven voor de duurste festivalzomer uit de geschiedenis. ‘De kosten lopen verschrikkelijk op, merken we ook nu we aan het opbouwen zijn. De grondstoffen zijn duur: het hout, het staal, noem maar op. En dan de aanlevering, de torenhoge energieprijs en de machinerie om alles op te bouwen. Plus het ingehuurde personeel, dat veel duurder is geworden; wij moeten het nu met minder mensen doen.’

Wat ook niet helpt: de internationale koersen en in Nederland bijvoorbeeld de recordhoge benzineprijs (van boven de 2,50 per liter). Westerik: ‘De dollarkoers is hoog, een probleem bij het boeken van Amerikaanse bandjes. De artiesten zijn sowieso veel duurder geworden, omdat ook die te maken hebben met kostenstijgingen. Wat te denken van het transport, van de vliegtickets tot de benzine voor de bands die zich in Europa met bussen moeten verplaatsen?’

En dan red je het niet met wat beknibbelingen op het decor. Westerik: ‘Al zijn we daar wel mee bezig: zullen we dit barretje dan maar niet verlichten met van die mooie lasers? Maar daarmee los je de problemen niet op.’

De festivals zijn dit jaar genoodzaakt de stijgende kosten deels te verhalen op de bezoekers en dat valt ze nauwelijks te verwijten. Dat constateerde vorige maand ook de Vereniging Nederlandse Poppodia- en Festival (VNPF) in de rapportage Een weerbare popsector, een onderzoek naar onder andere de gevolgen van de coronacrisis voor podia en festivals. Door de alarmerende kostenstijgingen, en met name de torenhoge energierekeningen, wordt het herstel van de sector ná corona gefrustreerd, stelde de VNPF. Maar het doorberekenen van alle oplopende prijzen aan het publiek is problematisch, vooral omdat datzelfde publiek óók lijdt aan een crisisachtige inflatie en dus thuis ook al die enorme energierekening moet betalen.

Tweedeling

In dit krachtenveld ontstaat vanzelf een tweedeling: een scheiding tussen mensen met en zonder festivalbudget. Veel studenten kunnen nauwelijks nog rondkomen, constateerde de Volkskrant vorige week. Er was volgens betrokkenen zelfs sprake van ‘een grimmige kaalslag’. Iets als sociale activiteit, en dus ook een duur festival, verdwijnt bij oplopende financiële krapte als eerste uit het huishoudboekje. En dus ligt een verandering van de publiekssamenstelling op de loer, zelfs bij ‘jonge’ festivals als Woo Hah en Best Kept Secret: ouder, welgestelder en hoe dan ook minder divers.

Best Kept Secret-directeur Westerik ziet dat probleem ook, en hij ligt er zelfs wakker van. ‘Het is mijn grootste zorg van de afgelopen maanden. Een festival wordt nu steeds meer een luxeproduct, terwijl het echt bedoeld is als een laagdrempelig evenement, om aan het dagelijks leven te kunnen ontsnappen en kennis te maken met toegankelijke cultuur.’

Misschien krijgen de festivals dit jaar nog geen klap te verwerken. Down the Rabbit Hole en Lowlands zijn uitverkocht en dat is ook te begrijpen, want na drie jaar stilte heeft iedereen er zin in. Maar het is de vraag wat er straks door de poort komt. Westerik: ‘Onze luxere overnachtingsplekken zijn ook heel hard gegaan, de bungalows en zo. Wat zegt dat over de samenstelling van je publiek?’

Het worden spannende festivaljaren, denkt ook Berend Schans van de VNPF. ‘Als je als festival té duur wordt, prijs je jezelf uit de markt. En het is in het belang van de grote concertorganisatoren dat het publiek veelzijdig blijft en dat er jonge aanwas blijft komen om ook jonge, talentvolle bands te ontdekken. Er zal moeten worden nagedacht over oplossingen, want als je niet oppast, raak je een deel van het jonge publiek kwijt. Jongeren willen elkaar gewoon ontmoeten, liefst met muziek erbij. Dat doen ze vaak op festivals, maar als die te duur worden, zoeken ze hun heil elders. Dan organiseren ze zelf wel een feestje.’

Meer versplintering

Schans denkt ook dat er nog meer versplintering in het aanbod kan ontstaan: ‘De laatste jaren kwamen er al meer kleine, niche-achtige boetiekfestivals, met minder grote namen. Wie weet komen er daar nóg meer van, en heeft de bovenlaag nu een soort verzadiging bereikt.’

Maurits Westerik vindt ook dat er creatief moet worden gedacht, bij alle festivals en zeker ook het zijne. ‘We maken dit jaar een transitie mee. Er zal veel gaan veranderen, maar de kosten zullen de komende jaren vrees ik niet gaan dalen. Misschien moeten we met ons publiek nadenken over wat we willen. Moeten we altijd blijven zoeken naar die drie grote namen op het programma, die heel veel kosten? Of wil je als festival meer een gemeenschap worden, waar je graag bij elkaar komt vanwege de sfeer en het contact, en daarbij luistert naar nieuwe muziek en eens wat kleinere namen?’

Zowel Westerik als Schans ziet ook een rol voor de overheid. Schans: ‘Overheidssteun gaat meestal naar makers en naar podia, maar misschien kan er eens een budget gaan naar een jong en minder kapitaalkrachtig publiek.’ Westerik: ‘Wie weet is er ruimte voor een kortingspas of een soort CJP voor festivals, waardoor jongeren met minder bestedingsruimte ook minder hoeven te betalen.’

