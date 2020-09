Dreigde er besmetting tijdens Grapperhaus’ bordesscène? Gelukkig waaide het

De foto van het huwelijksfeest van minister Ferd Grapperhaus deed nogal wat wenkbrauwen fronsen. Stonden zijn gasten nou gevaarlijk dicht op elkaar of is het gezichtsbedrog? Voor de Volkskrant monstert fotograaf en columnist Hans Aarsman de foto met een kritische blik.

Knip en klaar dat deze groep mensen de coronaregel van anderhalve meter niet volgt, een liniaal heb je daarbij niet nodig. Je kunt wel subgroepjes in het gezelschap onderscheiden. Als dat aparte huishoudens zijn kan voor een aantal bruiloftsgasten de overtreding door de vingers worden gezien. Maar Liesbeth Wytzes, de kersverse echtgenote van minister Ferd Grapperhaus, staat zeker te dicht bij staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. De staatssecretaris verbond het paar in de echt, vandaar haar toga en witte bef. Of het drietal zou een huishouden moeten vormen, heel schalks, maar niet erg waarschijnlijk.

Stel nou dat iemand in het gezelschap corona heeft, dreigt dan besmetting op de trappen van het gemeentehuis van Bloemendaal? Zie je rechts vrouw met donker steil haar, ze heeft haar ogen dicht? Ter hoogte van haar buik bolt haar beige jurk op, eronder zit een deuk. Ze is niet zwanger, dat doet de wind. Als het buiten flink waait moet je elkaar bijna in de mond hoesten wil je het virus overdragen. Besmettingsgevaar minimaal, wat een opluchting.

Rest nog de beeldvorming. Niet zo slim voor een minister die het volgen van de RIVM-richtlijnen moet afdwingen. Maar als ik naar mezelf kijk: je gaat zo makkelijk over de schreef. Deze week nog, ik kom de groenteboer uit, snel met twee volle tassen naar mijn fiets en schiet dwars door een groepje toeristen heen. Gelukkig waaide het.

Zo moet het op de bruiloft ook gegaan zijn. Binnen worden alle regels netjes gevolgd. Roept iemand: ‘O, mensen, helemaal vergeten, een foto op het bordes, allemaal naar buiten!’ En voor je het weet ga je in de fout.

De echte overtreders zijn de types die binnen een feestje geven waar tot in de kleine uurtjes geslepen en geschuurd wordt.