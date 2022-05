Drama over true crime en sciencefiction in een westernjasje: deze series mag u niet missen

Colin Firth en Toni Colette in The Staircase (HBO Max).

Mark, je bent momenteel gegrepen door The Staircase. Wat krijgen we te zien?

‘The Staircase is een dramaserie gebaseerd op een documentaire uit 2004, die de zaak volgt rond de redelijk bekende Amerikaanse schrijver Michael Peterson. Vlak voor Kerst 2021 vindt hij zijn vrouw Kathleen dood onderaan de trap en belt in paniek 911. Eenmaal ter plaatse treffen hulpverleners een bloedbad aan, wat dan weer niet strookt met Petersons verhaal dat zijn vrouw van de trap is gevallen. Daar draait de zaak om: is er een zware mishandeling voorafgegaan aan de val?

‘Ik weet nog dat die documentaire jaren geleden op filmfestival Idfa draaide. Laat ik even het begin meepakken, dacht ik toen, om te zien of het wat is. Nou, ik stond niet meer op: het was totaal meeslepend. Nu worden we ermee doodgegooid, maar de true-crimedocumentaire was destijds een nieuwe vorm. In dit geval kreeg je vanuit het perspectief van de verdachte een kijkje achter de schermen van een moordzaak. Deze documentaire kun je beschouwen als de oervader van de true crime.

‘Het fascinerende in het geval van Peterson is dat hij een charismatische man is die werd aanbeden door zijn dochters, maar tegelijkertijd hield hij er een dubbelleven op na. Zo had hij contacten met mannelijke prostituees en hield hij zijn biseksuele kant verborgen. Hij was dus niet de meest betrouwbare verteller. Bovendien verandert de aanwezigheid van een filmteam het verhaal; speelt Peterson hier de rol van onschuldige man? De kijker wordt als het ware het dertiende jurylid.

‘Deze nieuwe dramaserie, te zien op HBO Max, voegt nog een extra laag toe aan dat verhaal: de personen uit de documentaire worden immers geacteerd. Colin Firth speelt Peterson en Toni Colette zijn vrouw – twee acteerkanonnen bij elkaar. Vooral Firth heeft een rol die voorbij alle ijdelheid gaat; telkens valt er een nieuw lijk uit de kast en blijkt bijvoorbeeld dat zijn eerste vrouw óók dood onderaan de trap werd gevonden. In een verzonnen dramaserie zou dit totaal onwaarschijnlijk zijn, maar ja, dit is dus wél echt gebeurd. Razend interessant, en door het niveau van de acteurs heerlijk om naar te kijken.’

Welke serie tip je nog meer?

‘Ik heb van oudsher altijd naar Star Trek gekeken, daar kom je niet meer vanaf. Ik zag de eerste serie begin jaren zeventig voor het eerst. Die vele nieuwe planeten, de diverse cast: ik had nog nooit zoiets gezien. In de loop der jaren is het Star Trek-universum flink uitgedijd, recent zag ik Star Trek: Picard op Amazon Prime. Picard is een van de legendarische kapiteins in de Star Trek-serie The Next Generation, gespeeld door Patrick Stewart. Die is inmiddels flink op leeftijd, maar werd nog eenmaal opgetrommeld om het universum te redden. Daarvoor keren de personages terug naar de wereld van vandaag, zoals ook in eerdere series wordt gedaan. Nog steeds vermakelijk, ik zal Star Trek altijd trouw blijven.

‘Daarop aansluitend tip ik nog even Outer Range, ook te bekijken op Amazon Prime. Outer Range speelt zich in tegenstelling tot veel sciencefiction niet af in het universum, maar is eerder een moderne western met sciencefictionelementen. Hoofdrolspeler Josh Brolin treft op zijn land in het Amerikaanse westen van nu een geheimzinnig, rond gat aan met een peilloze diepte. Vanaf dat moment gebeuren er allerlei vreemde dingen, ook met hem. De combinatie van de iconische westernbeeldtaal – een man op een paard, het berglandschap – en zo’n centraal mysterie vind ik heel goed werken. Ik zat er meteen in.’